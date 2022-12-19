Gram altın kaç TL? Altın bugün ne kadar? Gram altın tahminleri? 1 gram altın, ons, çeyrek, ata, yarım ne kadar? 19 Aralık 2022 altındaki son durum!
1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen altının, işlenmemiş altın haline denir. Ağırlığı standarttır. Altın bugün ne kadar? şeklindeki soruların yanıtları araştırılıyor. Gram altın 1078,70 liradan satılıyor. 19 Aralık 2022 yani haftanın ilk gününde gram altın tam altının ne kadar? İşte merak edilen 19 Aralık altın fiyatları!
Milyonlarca vatandaş; altın fiyatları 19 Aralık günü de araştırılıyor. Gram altının fiyatı güne nasıl başladı? Gram altın ve Ons, fiyatı ne kadar? soruları yanıtlarını arıyor.
İşte güncel altın fiyatları…
19 ARALIK GRAM ALTIN NE KADAR?
1 Gram altın serbest piyasa fiyatı ne kadar? Gram altın, düne göre %0,24 değişiklik gösterdi.
Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1074 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1078,70 lira seviyesini, en düşük 1072,17 lira seviyesini gördü.
Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 15:03 itibarıyla yüzde 0,18 oranında yükselişle 1076,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1781 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 338 liradan işlem görüyor.
10 GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram Altın kuru en son 19 Ara 2022 - 20:37 tarihinde güncellenmiştir. Bu Gram Altın kuru verileri doğrultusunda 10 Gram Altın 10.728,07 Türk Lirasına karşılık gelmektedir.
ONS ALTIN NE KADAR?
Ons altın, bugünkü işlemlerde 1790 dolar ile 1798 dolar arasında hareket ederken; saat 14:52 itibarıyla yüzde 0,15 oranında yükselişle 1794 dolar seviyesinde hareket ediyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 18 ARALIK ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
Bugün anlık serbest piyasa çeyrek altın alış fiyatı 1.756,00 TL, satış fiyatı 1.782,00 TL şeklindedir.
19 ARALIK 2022 TAM ALTIN NE KADAR?
Bugün anlık serbest piyasa cumhuriyet altını alış fiyatı 7.031,00 TL, satış fiyatı 7.100,00 TL şeklindedir.