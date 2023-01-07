Gram altın için 3 bin lira tahmini yapan Tuna Kaya tahminini güncelledi! Altın Mart'ta o rakamı görecek

Geride bıraktığımız yılın başında, 2023 yılını işaret ederek gram altın için 3 bin lira tahminim yapan ekonomist Tuna Kaya, piyasalara ilişkin yeni değerlendirmeler geldi.

Kişisel Youtube kanalı üzerinden konuşan Tuna Kaya, Mart ayını işaret ederek 1200 lira tahmini yaparak "Ons altın tarafının yükselmesini bekliyorum. Gram altın, ons altınla hareket ediyor. Dolar/TL stabil duruyor. Yılın ilk çeyreğinde 1200 lira bizim hedef noktamız. Seçim sonrası ise gram altında kazançlar daha da artacaktır" dedi.

Tuna Kaya, gümüş fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada ise "Gümüş tarafında yükseliş trendi devam ediyor. Gram gümüş yukarı doğru kırdığında 16 liraya gidecek. Olası düşüşlerde alabilirsiniz" ifadelerini kullandı.