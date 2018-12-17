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Gram altın, haftaya yükselişle başladı

Gram altın 214,5 lira, çeyrek altın 350 lira ve Cumhuriyet altını 1.434 liradan işlem görüyor - Analistler, Brexit, İtalya'da bütçe gelişmeleri ve ticaret savaşları konusunda gelen açıklamaların altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtiyor

17 Aralık 2018 Pazartesi 10:20
Gram altın, haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 214,5 lira seviyesinde dengelendi.

Cuma günü dolar kurundaki değer kazançlarına paralel 216 lirayı test eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,26 primle 213,9 liradan tamamladı.

Yeni haftaya da yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,75 değer kazancıyla 214,5 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 350 lira, Cumhuriyet altını da 1.434 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında, 1.237,52 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Brexit, İtalya'da bütçe gelişmeleri ve ticaret savaşları konusunda gelen açıklamaların altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, bu hafta ABD Merkez Bankası'nın faiz kararının da yatırımcıların odağında yer aldığını kaydetti.

Yurt içinde, altının gram fiyatının dolar kuruna paralel son iki haftadır 212-216 lira bandında dalgalı bir seyir izlediğini ifade eden analistler, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini dile getirdi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 10:20
  1. altın
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