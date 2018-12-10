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Gram altın, haftaya düşüşle başladı

Gram altın 212,4 lira, çeyrek altın 348 lira ve Cumhuriyet altını 1.422 liradan işlem görüyor

10 Aralık 2018 Pazartesi 10:06
Gram altın, haftaya düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 212,4 lira seviyesinde dengelendi.

Cuma günü dolar kurundaki oynaklığının etkisiyle 210,5- 213,5 lira bandında hareket eden gram altın, günü önceki kapanışın hemen altında 212,7 liradan tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 212,4 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 348 lira, Cumhuriyet altını da 1.422 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay seyreden ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.249,2 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatının bu hafta 212-217 lira aralığında kalmaya devam edebileceğini belirterek, "Gram altında yönün netleşmesi için bu seviyelerin aşağı ya da yukarı yönlü kırılması gerekiyor. Bu hafta altının ons fiyatını yakından takip edeceğiz. Uluslararası piyasalarda altın, dolar karşısında talep görmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi, İngiltere'de sanayi üretimi ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 10:06
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