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Gram altın, güne yükselişle başladı

Gram altın 215,5 lira, çeyrek altın 352 lira ve Cumhuriyet altını 1.441 liradan işlem görüyor

18 Aralık 2018 Salı 10:08
Gram altın, güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 215,5 lira seviyesinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kazançlarına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 primle 215,3 liradan tamamladı.

Bugüne sınırlı yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,09 değer kazancıyla 215,5 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 352 lira, Cumhuriyet altını da 1.441 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.246,1 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın akşam açıklayacağı faiz kararı öncesinde dolar endeksinin gerilediğini belirterek, "Dolar endeksinin gerilemesi, risk iştahının azalmasına neden olduğu için altın fiyatları değer kazandı. Fed'in faiz artırmama ihtimalinin piyasalar tarafından fiyatlandığını söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, altının ons fiyatının 1.245 doların üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 1.255 dolara kadar yükselebileceğini, düşüşlerde ise 1.235 doların destek konumunda olduğunu dile getirdi.

Altının gram fiyatının yurt içinde dolar kurundan bulduğu destekle 217 liraya kadar yükselebileceğini ifade eden Memiş, olası geri çekilmelerde ise 210 liranın destek konumuna geldiğini bildirdi.




Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 10:08
  1. altın
  2. Piyasalar

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