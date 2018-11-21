Gram altın güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, gününe düşüşle başlamasının ardından 211,6 lira seviyesinde dengelendi.



Dün dolar kurundan bulduğu destekle 213,7 liraya kadar yükselen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 primle 211,9 liradan tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 211,6 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 348 lira, Cumhuriyet altını da 1.419 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında 1.221,40 dolardan işlem görüyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, ons fiyatındaki yatay seyre karşın altının gram fiyatının dolar kurundan bulduğu destekle dün yükseliş eğiliminde hareket ettiğini kaydetti.

Gram altındaki yükselişin süreceğini öngören Memiş, "Dolar kuru, altının gram fiyatını olumlu yönde desteklemeye devam edebilir. Teknik olarak 212 liranın yukarı yönlü kırılması durumunda 215 lira seviyesi takip edilecek." ifadelerini kullandı.



