Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, altın bilezik fiyatı son durum anlık fiyatları bugün

Kapalı Çarşı canlı altın fiyatları. Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya varmasının ardından altın fiyatlarında son durum merak ediliyordu. Çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını ve tüm altın çeşitleri altın fiyatları yatırım yapan ya da yapacaklar tarafından yakından takip ediliyor. İşte gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, altın bilezik fiyatı son durum anlık fiyatları.

Gram altın ve külçe altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatlarında son durum bilgileri. Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,2 değer kaybıyla 276,2 lira seviyesinde seyrediyor. Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,8 azalışla 279,6 liradan tamamladı. Altının gramı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,2 altında 276,30 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 450,04 lira, Cumhuriyet altını da 1.861 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.489,6 dolar seviyesinde seyrediyor.