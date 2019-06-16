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Gram altın 9 ayın zirvesinde

Gram altının fiyatı, dolar kuru ve ons altından bulduğu destekle 9 ayın zirvesi olan 258,6 lirayı gördü- Yatırımcısına 2 haftadır kazandıran gram altın, yılın başından bu yana da yüzde 16,4 prim sağladı- İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer:- "Gram altın, 258 TL'nin üzerine yerleştiği takdirde 262-270 TL bandına kadar yükselebilir"

16 Haziran 2019 Pazar 11:04
Gram altın 9 ayın zirvesinde

İSTANBUL (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın, bu hafta 258,6 liraya çıkarak 9 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Altının gram fiyatı bu hafta, ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle pozitif bir seyir izledi. Haftaya 251 lira seviyelerinden başlayan gram altın, yükseliş eğilimini sürdürerek 14 Haziran'da 258,6 lira ile 9 ayın zirvesini gördü.

Haftalık bazda yüzde 1 getiri sağlayan gram altın, haftayı 253,8 liradan tamamladı. Yatırımcısına 2 haftadır üst üste kazandıran gram altın, yılın başından bu yana da yüzde 16,4 prim sağladı.


- "Gram altın, 262-270 TL bandına yükselebilir"


İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ons altın ve dolar kurundaki yükselişlerin gram altının 258 TL seviyesine ulaşmasını desteklediğini kaydetti.

Küresel piyasalarda risk unsurlarının yükselmesinin güvenli liman talebini canlandırdığını ifade eden Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ons altında 1.366 doların üzerinde yerleşik seyirler olması halinde önümüzdeki günlerde yükseliş eğiliminin daha da güçlenmesi beklenebilir. Yıl genelinde, ABD Merkez Bankası (Fed) politikaları ve küresel risk unsurlarını ele aldığımızda ons altının güvenli liman talebinin canlı kalacağını beklemekteyiz. Yılın ikinci yarısında ABD-Çin ticaret gelişmelerine, Fed'in para politikası adımlarına ve ABD yönetiminden gelebilecek yaptırım haberlerine karşı duyarlı olunmalı."

Özer, gram altının 258 TL'nin üzerine yerleştiği takdirde 262-270 TL bandına kadar yükselebileceğini belirterek, "Buna karşın kısa vadede 258 TL seviyesi üzerine yerleşmekte başarısız kalırsa ilk etapta 252 TL seviyesine, risklerin daha da yumuşaması halinde 246-247 TL'ye doğru gerileyebilir. Bu durumda gram altın yatırımcısı için bu seviyeler alım fırsatı verebilir." ifadelerini kullandı.


- "Gram altının yönü için yukarı potansiyelini koruyoruz"


Yatırım Finansman Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Yönetmen Yardımcısı Vahap Taştan da son dönemde küresel piyasalardaki gelişmelerin ons altının fiyatını yukarı çektiğini, TL cephesindeki gelişmelerle birlikte gram altının ise ons altının üzerindeki getiri potansiyelini korumaya devam ettiğini söyledi.

Bir süredir yukarı yönlü beklentilerini koruduklarını ve hedef olarak izledikleri 258-260 TL bandına geldiklerini belirten Taştan, "Yatırımcının şimdilik yeni alım için beklemede kalacağını, 260 lira bandından gelecek olası geri çekilmelerde 243-245 TL bandını yeni alım için değerlendirebileceğini düşünüyoruz. Kısa vadeli de olsa bir miktar geri çekilme beklentimiz olsa da gram altının yönü için yukarı potansiyelini koruduğumuzun altını çizelim." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 11:04
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