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Gram altın 288 lira seviyelerinde

Gram altın 288,4 lira, çeyrek altın 469 lira ve Cumhuriyet altını 1.917 liradan işlem görüyor

28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:28
Gram altın 288 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 288,4 lira seviyesinde dengelendi.

Gram altın, dün dolar/TL'de ve altının ons fiyatında yaşanan yükselişe paralel yüzde 1 artarak günü 289,2 liradan tamamladı.

Dört günlük yükseliş trendinin ardından bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 288,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 469 lira, Cumhuriyet altını 1.917 liradan satılıyor.

Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 1.540,3 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ticaret savaşlarında yaşanan gelişmelerin ve jeopolitik risklerin halen küresel piyasaların en önemli gündemi olduğuna dikkati çekerek, risk algısını artıracak hamlelerin altının ons fiyatında yukarı yönlü hareketi desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Bugün, Avro Bölgesi'nde M3 para arzı ve ABD'de mortgage başvuruları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan ons altında 1.525 doların destek, 1.545 dolar direncinin kırılması halinde 1.555 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini bildirdi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:28
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