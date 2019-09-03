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Gram altın 284,5 lira seviyelerinde

Gram altın 284,5 lira, çeyrek altın 463 lira ve Cumhuriyet altını 1.895 liradan işlem görüyor

03 Eylül 2019 Salı 10:55
Gram altın 284,5 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 284,5 lira seviyesinde dengelendi.

ABD piyasalarının dün tatil olması dolayısıyla işlem hacminin düşük kaldığı piyasalarda, altının onsunun da yatay bir seyir izlediği görüldü. Altının ons fiyatı, dün 1.519-1.534 dolar bandında hareket etmesinin ardından, bugün de dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,1'lik düşüşle 1.527,7 dolardan işlem görüyor.

Gram altın ise altının onsundaki yatay seyre rağmen dolar/TL'deki düşüşün etkisiyle saat 10.50 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 altında, 284,5 liradan alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 463 lira, Cumhuriyet altını 1.895 liradan satılıyor.

Analistler, ticaret müzakerelerine dair endişeler, Brexit belirsizliği, İran ve Suriye kaynaklı jeopolitik riskler gibi gelişmelerin gündemde kalmaya devam ettiğini belirterek, bu durumun güvenli liman olarak görülen varlıkların yatırımcıların portföyündeki ağırlığının artmasına yol açtığını söyledi.

Gram altın için 290 liranın kuvvetli direnç konumunda bulunduğunu aktaran analistler, 280,5 liranın ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.



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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 10:55
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