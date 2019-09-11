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Gram altın 278 lira seviyelerinde

Gram altın 277,6 lira, çeyrek altın 453 lira ve Cumhuriyet altını 1.853 liradan işlem görüyor

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:39
Gram altın 278 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 277,6 lira seviyesinde seyrediyor.

Dün, dolar/TL'deki artışa karşılık altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel yüzde 0,6 değer kaybeden gram altın, günü 275,6 liradan tamamladı.

Altının gramı, bugüne artışla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,7 değer kazanarak 277,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 453 lira, Cumhuriyet altını 1.853 liradan satılıyor.

Altının onsu önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 1.490,8 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, altının ons fiyatında dün gece saatlerinde yaşanan düşüşün ABD Başkanı Donald Trump'ın şahin tutumuyla bilinen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden almasıyla ilgili olduğunu, bu durumun ticaret savaşlarında görece daha güvercin bir tutum takınma olasılığını artırdığını söyledi.

Yarından itibaren merkez bankaları para politikası toplantılarının takip edileceğini belirten analistler, merkez bankalarının faiz kararlarının altın fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Yarın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası, gelecek hafta da ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının toplantıları yatırımcıların odağında olacak.

Analistler, bugün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan ons altında 1.490 dolar desteğinin kırılması durumunda 1.473 dolar seviyesinin destek konumuna gelebileceğini, 1.525 doların direnç olarak güçlendiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:39
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