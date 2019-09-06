Gram altın 277 lira seviyelerinde Gram altın 276,5 lira, çeyrek altın 454 lira ve Cumhuriyet altını 1.855 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 276,5 lira seviyesinde seyrediyor.

Dün dolar/TL'de yaşanan artışa karşılık altının ons fiyatındaki yüzde 2,1'lik düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 1,9 azalışla 277,7 liradan tamamladı.

Bugüne de düşüşle başlayan gram altın, saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,4 değer kaybıyla 276,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 454 lira, Cumhuriyet altını 1.855 liradan satılıyor.

Altının onsu ise bugün önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kaybıyla 1.510,2 dolardan alıcı buluyor.

Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin ekimde yeniden başlayacak olması küresel piyasalarda risk algısının azalmasına, böylece altının fiyatında düşüşe neden oldu.

Analistler, yatırımcıların artan küresel risk iştahının etkisiyle son 3 ayda yaklaşık yüzde 16 kazandıran altında kar satışlarına yöneldiğini kaydetti. Bugün, Avro Bölgesi'nde 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla ile ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan ons altında 1.490 doların destek, 1.525 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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