0553 313 94 23

Gram altın 276,6 lira seviyelerinde

Gram altın 276,6 lira, çeyrek altın 451 lira ve Cumhuriyet altını 1.848 liradan işlem görüyor

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:45
Gram altın 276,6 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 276,6 lira seviyesinde dengelendi.

Gram altın, dün altının ons fiyatında yatay bir seyir izlenmesine rağmen dolar/TL'de yaşanan düşüşe paralel yüzde 0,32 gerileyerek günü 276,9 liradan tamamladı.

Bugüne ise yükselişle başlayan gram altın, saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,16 artışla 276,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 451 lira, Cumhuriyet altını 1.848 liradan satılıyor.

Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 1.498,1 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, dün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) temmuz ayı toplantı tutanaklarının geleceğe dönük çok fazla ipucu vermediğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimi baskılarının arttığı bir ortamda, yatırımcıların yarın Jackson Hole'da konferans kapsamında Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlara çevrildiğini söyledi.

Ticaret savaşı cephesinde ise karşılıklı açıklamaların gelmeye devam ettiğini aktaran analistler, jeopolitik risklerin de gündemde kaldığını, tüm bu gelişmelerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu vurguladı.

Bugün küresel çapta makroekonomik veri gündeminin yoğun olduğuna işaret eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.494 doların destek, 1.505 doların ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:45
  1. Gram altın
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sodexo online yemek sipariş dönemini başlatıyor
    1. Sodexo online yemek sipariş dönemini..
    2. İsrail güçleri Batı Şeria'da 16..
    3. Amatöre destek sürüyor
    4. Lupus hastalığında kadınlar 9 kat daha..
    5. Bozüyük’te dolmuş ücretleri zamlandı
    6. Çocuğunuzu kardeş fikrine alıştırmanın..
    7. Ağrı’da 35 kilogram eroin ele geçirildi
    8. Tekerlekli sandalyesi ile engellilere..
    9. Terörist başını kurtarıcı lider olarak..
    10. Ülke şokta! Cumhurbaşkanlığı Sarayı..
    11. Büyükşehir’den Develi ve Yeşilhisar’a..
    12. Eskişehir’de öğrencilerin barınma..
    13. Çanakkale'de yakalandı! Tam 1 ton..
    14. Fındık işçilerini taşıyan kamyonet..
    15. Atık yönetiminde akıllı belediyecilik
    16. Egzersiz yaparken sakatlanmayın
    17. Başkan Büyükkılıç, Kertmeler..
    18. AK Parti'de değişim planı belli oldu
    19. Pompalı tüfek, kılıç ve av bıçağı..
    20. Avrupa borsaları
    21. Vali Memiş yaralı polisi hastanede..
    22. Drone ile uyuşturucu baskını
    23. Şekerbank’tan esnafa internetten..
    24. Ünal: Kendisini aileden görenleri..
    25. Kabak yemeği pişirmek değil; ellerden..
    26. General ve amiral atamalarının dikkati..
    27. Yaylaya gitmek için evden ayrılan genç..
    28. Zonguldak’ta esnaflar yaralarını..
    29. Sarımsak halde 15, pazarda 30 lira
    30. Şeyma Ercan: "Taraftarlarımızla kupayı..
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme 'hurma artığı' cevabı: O meyveyi yemesem...
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme 'hurma artığı' cevabı: O meyveyi yemesem...
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı