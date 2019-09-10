0553 313 94 23

Gram altın 276 lira seviyelerinde

Gram altın 276,3 lira, çeyrek altın 455 lira ve Cumhuriyet altını 1.856 liradan işlem görüyor

10 Eylül 2019 Salı 10:46
Gram altın 276 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 276,3 lira seviyesinde seyrediyor.

Dün, altının ons fiyatındaki gerilemeye karşılık dolar/TL'deki artışa paralel yüzde 0,2 değer kazanan gram altın, günü 277,2 liradan tamamladı.

Altının gramı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,3 değer kaybederek 276,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 455 lira, Cumhuriyet altını 1.856 liradan satılıyor.

Altının onsu ise bugün önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybıyla 1.492,5 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, iki hafta boyunca merkez bankaları para politikası toplantılarının takip edileceğini belirterek, merkez bankalarının kararlarının altın fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti. Bu hafta 12 Eylül Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası, gelecek hafta da ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının toplantıları yatırımcıların odağında olacak.

Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin ekimde yeniden başlayacak olmasının, küresel piyasalarda risk algısının azalmasına sebep olduğunu ifade eden analistler, bugün, yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranı ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan ons altında 1.490 doların destek, 1.525 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 10:46
  1. Gram altın
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Hava Kuvvetleri personelinin Trump'ın otelinde konaklaması tartışma yarattı
    1. ABD Hava Kuvvetleri personelinin..
    2. Robotlar 2030 yılına kadar Rusların..
    3. İstanbul’da okul önleri ve parklarda..
    4. 39 Burda AVM’den 2 kat puan kazandıran..
    5. (Özel) Sarıyer’de polis ekiplerini..
    6. Yunanistan'da peş peşe depremler
    7. Balıkesir’de kaçak etil alkol..
    8. Yaşlı kadına Haluk Levent sahip çıktı
    9. "Avrupa şampiyonluğunu hak etmiştik"
    10. Genç girişimci otantik "Frig kayığı"..
    11. Sahipsiz kalan takıma gençler sahip..
    12. İnsanların yapmadığını köpek yaptı
    13. Altın hesapları 55 milyar lirayı aştı
    14. Lavrov gelecek ay Irak yolcusu
    15. Giresun’da gökyüzü ve yıldızlar..
    16. Mill Tech İstanbul Fuarı CNR EXPO'da
    17. ABD'yi tehdit ettiler: Savaş yemini..
    18. 146 milyon kitap ücretsiz dağıtıldı
    19. Bahçesaray kaymakamı Öztabak, öğretmen..
    20. MÜRGEMER’den milli teknoloji hamlesine..
    21. Ticaret’ten burs yağmuru!
    22. İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi..
    23. Büyükçekmece’de EYOP kurs kayıtları..
    24. Muratpaşa’da mahalleler sıcak asfaltla..
    25. Asya borsaları
    26. Başkan Palancıoğlu: “İstikbali parlak..
    27. Seçer: “İşçi çıkarmalar devam eder”
    28. Talas’tan Ardıç’a Hizmet Çıkarması
    29. Yeşilçam’ın usta oyuncularından..
    30. 10 yaşındaki Naz gerçeği aratmayan..
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    İslam düşmanı Soner Yalçın'dan Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer'e alçak iftira! İlahiyatçı isim, yalanını yerle bir etti!
    İslam düşmanı Soner Yalçın'dan Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer'e alçak iftira! İlahiyatçı isim, yalanını yerle bir etti!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!