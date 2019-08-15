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Gram altın 270,7 lira seviyelerinde

Gram altın 270,7 lira, çeyrek altın 442 lira ve Cumhuriyet altını 1.808 liradan işlem görüyor

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:01
Gram altın 270,7 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 270,7 lira seviyesinde dengelendi.

Almanya'da büyüme ve Çin'de sanayi üretimi başta olmak üzere son açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalmasının yanı sıra Arjantin'deki gelişmeler ve İtalya'da siyasi belirsizliklerin devam etmesi, küresel piyasalarda resesyon endişelerini artırdı.

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle risk iştahı azalırken, güvenli liman olarak görülen altına da talep arttı.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1.535 dolara tırmanarak 2013 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesini görürken, bugün saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,3 düşüşle 1.512 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.

Altının gramı ise ons fiyatındaki yükselişe paralel son bir yılın en yüksek seviyesi olan 277 lirayı test etmesinin ardından bugün 270,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 442 lira, Cumhuriyet altını 1.808 liradan satılıyor.

Analistler, küresel büyümeye ilişkin endişelerin belirginleştiği bir ortamda, yatırımcıların portföy dağılımında risksiz varlıkların ağırlığını artırdığına işaret ederek, bu paralelde altın fiyatlarının da yükseldiğini söyledi.

Gram altın için 269,7 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 276 liranın gündeme gelebileceğini aktaran analistler, olası düşüşlerde ise 265 liranın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 11:01
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