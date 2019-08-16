0553 313 94 23

Gram altın 270 lira seviyelerinde

Gram altın 270,2 lira, çeyrek altın 441 lira ve Cumhuriyet altını 1.806 liradan işlem görüyor

16 Ağustos 2019 Cuma 10:42
Gram altın 270 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 270,2 lira seviyesinde dengelendi.

Gram altın, dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın, dolar kurundaki gerilemeye paralel günü yüzde 0,7 değer kaybıyla 271,9 liradan tamamladı.

Bugüne de değer kaybıyla başlayan gram altın, saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,6 düşüşle 270,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 441 lira, Cumhuriyet altını 1.806 liradan satılıyor.

Ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1.515 dolardan işlem görüyor.

Analistler, altının ons fiyatının son 6 yılın en yükseğinde seyrettiğini belirterek, ABD ile Çin arasında yaşanan gerilim ve artan resesyon beklentileri nedeniyle azalan risk iştahının altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.

Bugün, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de ise konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan ons altında 1.510 doların destek, 1.530 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 10:42
  1. Gram altın
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Güvenli Dijital İmza" sayesinde 35 milyon TL tasarruf
    1. "Güvenli Dijital İmza" sayesinde 35..
    2. Sarımsak festivalinde halk oyunları..
    3. Başakşehir’de futbolcular ve teknik..
    4. Şampiyon sezona Denizli'de başlıyor!
    5. Lütfi Bergen’den evlilik karşıtı..
    6. Saldırıların ardından 124 bin Türkiye..
    7. Kuzeyşehir 5’inci etap için kura..
    8. İran'dan "tankerin serbest bırakılması..
    9. Kırşehir'de 'maganda kurşunu' isabet..
    10. Dumlupınar’da şehitliklerde çalışmalar..
    11. Türkiye bayramda "yollara düştü"
    12. Tatil için geldiği memleketinde..
    13. İlçe protokolü birlik ve beraberlik..
    14. Aslanapa’da çöp konteynerleri..
    15. Aksaray’da minibüs ile hafriyat..
    16. Öğrenciler duygularını kahvaltı..
    17. BiP’ten bir rekor daha
    18. Amerika'dan kritik İran açıklaması!
    19. Emet’te Kaplıcalar Caddesi yeni..
    20. Medipol Başakşehir'e MHK'den..
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor