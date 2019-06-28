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Gram altın 262 lira seviyelerinde

Gram altın 261,9 lira, çeyrek altın 429 lira ve Cumhuriyet altını 1.754 liradan işlem görüyor

28 Haziran 2019 Cuma 10:55
Gram altın 262 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 261,9 lira seviyesinde dengelendi.

Dün, ons altın ve dolar kurundaki değer kayıplarına paralel 259,7 liraya kadar gerileyen gram altın günü önceki kapanışın hemen üzerinde 261,6 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,11 artarak 261,9 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 429 lira, Cumhuriyet altını 1.754 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda 0,20 artışla 1.412,6 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün Japonya'da başlayacak ve 2 gün sürecek G20 Liderler Zirvesi'nden gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Özellikle zirveden küresel ekonomik görünüm ve ticaret müzakerelerine ilişkin gelecek haber akışlarının altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.400 doların destek, 1.420 doların ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de kişisel gelir ve tüketim harcamaları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:55
  1. altın
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