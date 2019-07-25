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Gram altın 261,9 lira seviyelerinde

Gram altın 261,9 lira, çeyrek altın 430 lira ve Cumhuriyet altını 1.757 liradan işlem görüyor

25 Temmuz 2019 Perşembe 10:45
Gram altın 261,9 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 261,9 lira seviyesinde dengelendi.

Dün, dolar kurunda ve altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,3 artışla 261,2 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde, 261,9 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 430 lira, Cumhuriyet altını 1.757 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışın hafif üzerinde, 1.425,6 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarının piyasaların odağında olacağını söyledi.

Veri gündeminin yoğun olduğu bugün Almanya'da Ifo endeksleri, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve toptan eşya stokları ile haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan ons altında 1.415 doların destek, 1.437 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.


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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 10:45
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