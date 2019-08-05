0553 313 94 23

Gram altın 260,8 lira seviyelerinde

Gram altın 260,8 lira, çeyrek altın 427 lira ve Cumhuriyet altını 1.742 liradan işlem görüyor

05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:26
Gram altın 260,8 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 260,8 lira seviyesinde dengelendi.

Gram altın, cuma günü dolar kuru ve altının ons fiyatında yaşanan değer kaybına paralel yüzde 1,1 düşüşle haftayı 257,5 liradan tamamladı.

Cuma günkü değer kaybından sonra yeni haftaya ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı gerilimiyle başlayan gram altın, saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 260,8 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 427 lira, Cumhuriyet altını 1.742 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alıcılı bir seyir izleyen ons altın, son 6 yılın en yüksek seviyesi olan 1.459,8 dolar seviyesini test ettikten sonra şu sıralarda yüzde 1,2 değer kazancıyla 1.457,9 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin piyasaların odağında olduğunu, iki taraftan gelebilecek açıklamaların takip edileceğini bildirdi.

Küresel piyasalarda artan risk algısının ABD ile Çin arasındaki gerilim kaynaklı olduğunu belirten analistler, bu durumun yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırdığını söyledi.

Analistler, bugün ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ISM imalat dışı endeks verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan ons altında 1.448 doların destek konumuna gelebileceğini, 1.468 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:26
  1. altın
  2. piysalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mahkemeden flaş 'Salda Gölü' kararı!
    1. Mahkemeden flaş 'Salda Gölü' kararı!
    2. Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak..
    3. At arabası ile geldi yol ortasındaki..
    4. Gençleşmenin yeni sırrı; İple yüz germe
    5. Galatasaray ile Altınyıldız Classics..
    6. Çocuklar ve ev hanımları tenis..
    7. İlçe mezbahaları Kurban Bayramında..
    8. Mescidsiz Fabrika!
    9. İzinsiz aramaya 75 bin lira ceza
    10. Büyükşehir’den Beşkonak mahallesine 2..
    11. İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı..
    12. Fındık alımları ne zaman? Devlet..
    13. Önce reddetti, sonra itirafçı oldu
    14. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi..
    15. Sultansuyu Harası’ndan kaçan tayların..
    16. Bu kez de ‘Kadın Üniversiteleri’ni..
    17. Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi..
    18. Çekya’da yamaç dalışı şampiyonası..
    19. Turşu diyarının biberleri artık yerli
    20. 80. Yıl Yaya Köprüsünün onarımı..
    21. Kurban Bayramı tatili süresince 18..
    22. Diyarbakır Kurban Bayramı’na hazır
    23. Bursa'da orman yangını
    24. Japonya'dan Rusya'ya protesto notası
    25. Adaleti yık, devlet kendiliğinden..
    26. Pakistan’dan Hindistan’a kınama
    27. Polis, sokak hayvanlarını unutmadı
    28. İçişleri Bakanlığınca, 9 Ağustos’ta..
    29. ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli..
    30. TOKİ Kocaeli Gölcük Sivritepe rezerv..
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!