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Gram altın 260,5 lira seviyelerinde

Gram altın 260,5 lira, çeyrek altın 425 lira ve Cumhuriyet altını 1.739 liradan işlem görüyor

19 Temmuz 2019 Cuma 10:52
Gram altın 260,5 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 260,5 lira seviyesinde dengelendi.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe rağmen dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle, sınırlı da olsa değer kaybeden gram altın günü yüzde 0,1 düşüşle 259,9 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde, 260,5 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 425 lira, Cumhuriyet altını 1.739 liradan satılıyor.

Dünkü hızlı yükselişinin ardından bugün Asya piyasalarında 1.453 dolarla Mayıs 2013'ten bu yana en yüksek seviyesini gören altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.439 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD ile İran arasında yaşanan gerilimin altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının da dolar endeksi üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirten analistler, bu durumun altının ons fiyatındaki artışı desteklediğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt dışında Avro Bölgesi cari işlemler dengesi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi sonuçlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.430 doların destek, 1.458 dolar seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 10:52
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