Gram altın 259,5 lira seviyelerinde Gram altın 259,5 lira, çeyrek altın 425 lira ve Cumhuriyet altını 1.740 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 259,5 lira seviyesinde dengelendi.

Dün, altının ons fiyatı yatay seyrederken, dolar kurunda yaşanan yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,4 artışla 260,7 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında, 259,5 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 425 lira, Cumhuriyet altını 1.740 liradan satılıyor. Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda bir önceki kapanışın yüzde 0,5 altında, 1.417,8 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de bekleyen konut satışları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan ons altında 1.415 seviyesinin kırılması durumunda 1.400 doların önemli destek konumunda bulunduğunu belirten analistler, 1.437 dolar seviyesinin direnç olarak izleneceğini kaydetti.

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