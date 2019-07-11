Gram altın 259,1 lira seviyelerinde Gram altın 259,1 lira, çeyrek altın 423 lira ve Cumhuriyet altını 1.730 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, yükselişle başlamasının ardından 259,1 lira seviyesinde dengelendi.

Dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Amerikan kongresinde yaptığı sunumda verdiği güvercin mesajlar sonrası altının ons fiyatında yaşanan artışa paralel yüzde 0,5 değer kazanan gram altın, günü 259,0 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne sakin başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen üstünde 259,1 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 423 lira, Cumhuriyet altını 1.730 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 yükselişle 1.422,1 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de devam edeceği sunumun yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Bugün ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi ile haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.410'un önemli destek, 1.430 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.





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