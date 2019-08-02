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Gram altın 258,4 lira seviyelerinde

Gram altın 258,4 lira, çeyrek altın 423 lira ve Cumhuriyet altını 1.725 liradan işlem görüyor

02 Ağustos 2019 Cuma 10:50
Gram altın 258,4 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 258,4 lira seviyesinde dengelendi.

Gram altın, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ek vergi koyduğunu açıklaması üzerine dolar kuru ve altının ons fiyatında yaşanan yükselişe paralel günü yüzde 2,7 artışla 260,3 liradan tamamladı.

Dün akşam saatlerinde gelen yükselişin ardından bugün aşağı yönlü bir seyir izleyen gram altın, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,8'lik azalışla 258,4 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 423 lira, Cumhuriyet altını 1.725 liradan satılıyor.

Ons altın dünkü yüzde 2,4'lük değer kazancının ardından bugün Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyerek yüzde 0,5 değer kaybıyla 1.438,3 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin piyasaların odağında olacağını, veri gündeminin yoğun olduğu yurt dışında ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar, dış ticaret dengesi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan ons altında 1.415 doların destek konumuna geldiğini ifade eden analistler, 1.450 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 10:50
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