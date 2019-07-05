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Gram altın, 255,3 lira seviyelerinde

Gram altın 255,3 lira, çeyrek altın 416 lira ve Cumhuriyet altını 1.703 liradan işlem görüyor

05 Temmuz 2019 Cuma 10:20
Gram altın, 255,3 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 255,3 lira seviyesinde dengelendi.

Dün, ons altının fiyatı ve dolar kurunun satıcılı seyretmesiyle yüzde 0,7 değer kaybeden gram altın, günü 254,6 liradan tamamladı.

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 yükselişle 255,3 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 416 lira, Cumhuriyet altını 1.703 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda dünkü kapanışın hafif üzerinde 1.415,70 dolardan işlem görüyor.

Analistler, risk algısındaki düşüşün devam ettiğini ancak jeopolitik risklerin yatırımcılar tarafından dikkatle izlendiğini belirtti.

Bugün yurt içinde nisan-haziran banka eğilim anketleri, yurt dışında ABD'deki tarım dışı istihdam verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan ons altında 1.400 doların destek, 1.423 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 10:20
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