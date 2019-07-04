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Gram altın, 254,9 lira seviyelerinde

Gram altın 254,9 lira, çeyrek altın 419 lira ve Cumhuriyet altını 1.706 liradan işlem görüyor

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:35
Gram altın, 254,9 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 254,9 lira seviyesinde dengelendi.

Dün, ons altının fiyatı ve dolar kurunun satıcılı seyretmesiyle yüzde 0,6 değer kaybeden gram altın, günü 256,5 liradan tamamladı.

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,6 düşüşle 254,9 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 419 lira, Cumhuriyet altını 1.706 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda yüzde 0,4 azalışla 1.413,47 dolardan işlem görüyor.

Analistler, risk algısındaki düşüşün devam ettiğini ancak jeopolitik risklerin yatırımcılar tarafından dikkatle izlendiğini belirtti.

Bugün yurt içinde haziran ayı reel efektif döviz kuru, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan ons altında 1.400 doların destek, 1.423 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.



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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:35
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