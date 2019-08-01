0553 313 94 23

Gram altın 253,2 lira seviyelerinde

Gram altın 253,2 lira, çeyrek altın 413 lira ve Cumhuriyet altını 1.690 liradan işlem görüyor

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:24
Gram altın 253,2 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, düşüşünü altıncı güne taşımasının ardından 253,2 lira seviyesinde dengelendi.

Gram altın, dün dolar/TL'nin ABD Merkez Bankası (Fed) kararları sonrası yükselişe geçmesine karşın altının ons fiyatında yaşanan sert düşüşün etkisiyle günü yüzde 0,8 azalışla 253,6 liradan tamamladı.

Bugün de aşağı yönlü seyrini altıncı güne taşıyan ve yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini gören altının gram fiyatı, saat 11.20 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,2'lik azalışla 253,2 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 413 lira, Cumhuriyet altını 1.690 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen altının onsu, dün yüzde 1,3 gerilemesinin ardından bugün de yüzde 0,6 değer kaybıyla 1.403,5 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentiler doğrultusunda faizlerde 25 baz puanlık indirime gitmesine karşın karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerinin "şahin" bulunmasının, altının ons fiyatını aşağı yönlü etkilediğini söyledi.

Bugün veri gündeminin yoğun olduğuna işaret eden analistler, Avro Bölgesi, Almanya ve ABD'de Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile İngiltere Merkez Bankası faiz kararının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, ABD'de ayrıca işsizlik başvuruları verilerinin de izleneceğini aktararak, teknik açıdan ons altında 1.400 doların destek, 1.413 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:24
  1. altın
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehzadeler’de bozulan yollar bakıma alındı
    1. Şehzadeler’de bozulan yollar bakıma..
    2. YAŞ atama kararları listesi 2019
    3. "Ankara'nın tarımsal üretim değeri 7,5..
    4. Bilecik’te Saha Komiserleri Derneği..
    5. İBB şirketleri olağanüstü kurula..
    6. Bilecik’te TAMP Toplantısı yapıldı
    7. Eskişehir’de fahri trafik müfettişleri..
    8. FETÖ'nün mahrem imamına hapis cezası
    9. 3. Tarım ve Orman Şurası Paydaş..
    10. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya..
    11. Erciş’te bin 580 paket kaçak sigara..
    12. Veba bütün ilçeyi sardı! Giriş ve..
    13. İstanbul Valiliği’nden düzensiz..
    14. Ruanda, ebola yüzünden Kongo sınırını..
    15. Paletli Yüzme Gençler Dünya..
    16. GÜNCELLEME 2 - Bursa'da aranan çocuk..
    17. Başkan Kılca: "Karatay’da asfaltsız..
    18. Baydilli Karaköprü’yü sokak sokak..
    19. İTO'ya göre fiyat artışları
    20. Büfe hırsızları polisten kaçamadı
    21. Şehit ailesinden Anayasa Mahkemesi'ne..
    22. Bu 7 belirti varsa şeker hastası..
    23. Çocuklar dijitalden uzakta doğal..
    24. Yaz Kur’an Kursları arası futbol..
    25. Muş Belediyesi Ağustos Ayı Meclis..
    26. Kütahyalı şehit ailesinden AYM’nin..
    27. Hollandalı turistler Oltu’ya hayran..
    28. ANALİZ - ABD-İran geriliminde Haşdi..
    29. Kuzey Koreli asker Güney'e iltica etti
    30. Ziya Sözen: “AYM’nin açıkladığı..
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'