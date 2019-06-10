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Gram altın 249 lira seviyelerinde

Gram altın 249,2 lira, çeyrek altın 406 lira ve Cumhuriyet altını 1.663 liradan işlem görüyor

10 Haziran 2019 Pazartesi 10:05
Gram altın 249 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından 249 lira seviyesinde dengelendi.

Cuma günü dolar kuru ve ons altındaki değer kazançlarına paralel pozitif bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 primle 251,2 liradan tamamladı.

Gram altın bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,80 azalışla 249,20 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 406 lira, Cumhuriyet 1.663 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda artan risk algısının etkisiyle 3 haftadır değer kazanan ve 1.348,31 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı bu haftaya düşüşle başladı. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 1.326 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta dolar varlıklarında tepki yükselişleri yaşanabileceğini belirterek, "Altının ons fiyatı, bu hafta yükselişlerini sürdürmekte zorlanabilir. Teknik olarak 1.320-1.347 dolar aralığına yerleşen altının ons fiyatında bu hafta bu bant aralığını takip edeceğiz. Ons altın kendine yön belirleyebilmesi için bu seviyeleri aşağı ya da yukarı yönlü kırması gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt içinde dolar kuru ve ons altının fiyatından bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden gram altında, 250 liranın altına sarkmaların yatırımcısına alım fırsatı sunduğunu bildiren Memiş, "Gram altında 250 lira seviyesinin altına gerilemelerde 247-245 lira aralığını takip etmekte fayda var. Ancak 250 lira seviyesinin üzerinde kalmaya devam ederse yükselişlerde 255 lira seviyesini hedef olarak belirleyebilir." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 10:05
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