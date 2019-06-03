Gram altın 247 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 246,7 lira seviyesinde dengelendi.

Cuma günü dolar kurundaki değer kayıplarına karşın ons altındaki yükselişlerden bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 0,63 primle 245,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.36 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,61 değer kazancıyla 246,7 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 405 lira, Cumhuriyet 1.649 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında değer kazanan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,38 yükselişle 1.311,62 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ticaret savaşı endişeleri ve jeopolitik risklerle yatırımcıların güvenli liman taleplerini artırdığını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye ilişkin açıklamasında "Rusya, Suriye ve kısmen de İran'ın, Suriye'nin İdlib ilinde şiddetli saldırılar düzenlediğini ve ayrım gözetmeksizin çok sayıda sivili katlettiğini duyuyorum. Dünya bu katliamı izliyor. Amaç nedir, size ne sağlayacak bu? Durun!" ifadelerini kullanması sonrası piyasalardaki jeopolitik risk fiyatlamasının güçlendiğini ifade eden analistler, bu gelişmeler sonrasında ons altın fiyatının yükselişe geçtiğini kaydetti.

Analistler, güçlenen güvenli liman alımlarının ABD 10 yıllık tahvil faizlerini yüzde 2,1190 ile Eylül 2017'den bu yana en düşük seviyesine düşürdüğünü, altının ons fiyatının ise 1.300 doları aşmasına neden olduğunu kaydetti.

Yurt içinde altının gram fiyatının dolar kuru ve ons altın fiyatlarına bağlı hareket ettiğini ifade eden analistler, teknik açıdan gram altında 248 liranın direnç, 245 liranın ise destek seviyesi olduğunu bildirdi.

Analistler bugün yurt içinde enflasyon yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.