0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Gram altın 240 liranın üzerinde seyrediyor

Gram altın 240,3 lira, çeyrek altın 391 lira ve Cumhuriyet altını 1.603 liradan işlem görüyor

15 Nisan 2019 Pazartesi 09:26
Gram altın 240 liranın üzerinde seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 240,3 lira seviyesinde dengelendi.

Cuma günü dolar kurundan bulduğu destekle 242,4 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 primle 239,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,29 primle 240,3 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 391 lira, Cumhuriyet altını 1.603 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,17 azalışla 1.288,34 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, açıklanan ABD verilerinin olumlu gelmesi, dolar varlıklarının toparlanması ve küresel risk iştahının azalmasının uluslararası piyasalarda altın talebini azaltığını belirterek, "Bu sebeple altının ons fiyatı 1.285 dolara geriledi. Bu hafta ons altın 1.285 dolar seviyesini aşağı yönlü kırılırsa düşüşler 1.278 dolara kadar, 1.292 doların üzerinde tutunması durumunda ise yükselişler 1.307 dolara kadar sürebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt içi piyasalarda dolar kurunun güçlü duruşu, altının gram fiyatında gerilemenin sınırlı kalmasına neden olduğunu ifade eden Memiş, gram altında 237 liranın aşağı yönlü kırılması durumunda düşüşlerin 233 liraya kadar devam edebileceğini, 241 liranın yukarı kırılması durumunda ise 247 liranın hedef olabileceğini bildirdi.

Memiş, bugün yurt içinde işsizlik yurt dışında ise New York Fed imalat endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini söyledi.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 09:26
  1. altın
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    THY Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı
    1. THY Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı
    2. AK Parti, İstanbul seçimi için..
    3. Boğaziçi Üniversitesi tıp, hukuk..
    4. Dolar/TL, 5,8080 seviyesinde işlem..
    5. Mersin’de kayısı hasadı başladı
    6. Tekirdağ haftayı soğuk ve yağışlı..
    7. Tekirdağ’da Bahçeşehir Koleji Tanıtım..
    8. Bakan Ersoy’dan ‘Turizm Haftası’ mesajı
    9. (Özel) Pendik’te benzin istasyonunda..
    10. Bahçeli: Mazbatayı tribüne taşıyandan..
    11. Toplum Destekli Polislerin minik..
    12. Lapseki Robotik Takımı Türkiye..
    13. Larvalarla mücadele hız kesmiyor
    14. VİOP'ta endeks kontratı haftaya..
    15. Hem sağlıklı hem lezzetli keten..
    16. Döviz kurları
    17. Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ)..
    18. 37 milyon Fransız, Macron’a karşı
    19. S-400 iddiasına Rusya'dan cevap! 250..
    20. Brent petrolün varili 71,46 dolar
    21. Sudan'da muhalifler sokakta
    22. Gram altın 240 liranın üzerinde..
    23. 'Özel mülkiyettir, girilmez' diyerek,..
    24. Ebubekir Sifil Hoca uyardı! Kadını..
    25. Maltepe'deki oy sayımının durmasına..
    26. İran'dan uyarı! Petrol fiyatları uçar
    27. Yurt içi piyasalar işsizlik verisine..
    28. Serbest piyasada döviz fiyatları
    29. Dolar/TL kuru yeni haftaya 5,79..
    30. Edinciksporlu atletler koşuda ter döktü
    Operasyona başladılar! Suudiler o isimleri öldürüyor
    Operasyona başladılar! Suudiler o isimleri öldürüyor
    Bülent Arınç’tan seçim yorumu! ‘’Erdoğan da aynı şeyi söylüyor’’
    Bülent Arınç’tan seçim yorumu! ‘’Erdoğan da aynı şeyi söylüyor’’
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Beytullah Ergin Borobey: Mücadele Müslüman ile Gâvur arasındaydı
    Beytullah Ergin Borobey: Mücadele Müslüman ile Gâvur arasındaydı
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    Pompacılık ayarlarını bozdu! ‘EşcinShell’i protesto için imza kampanyası başlatıldı
    Pompacılık ayarlarını bozdu! ‘EşcinShell’i protesto için imza kampanyası başlatıldı
    Solun iktidarında olanı yazıp, AK Parti’yi mahkûm etmek! Fatih Altaylı o korunun elemanı oldu
    Solun iktidarında olanı yazıp, AK Parti’yi mahkûm etmek! Fatih Altaylı o korunun elemanı oldu