Gram altın 230 lira seviyelerinde Gram altın 230,5 lira, çeyrek altın 376 lira ve Cumhuriyet altını 1.539 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 230,5 lira seviyesinde dengelendi. Dün dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle 236,4 liraya kadar yükselen gram altın, bu seviyeden düşüşe geçerek 226,2 liraya kadar geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 azalışla 227,2 liradan tamamladı. Bugüne yükselişle başlayan gram altın, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,5 primle 230,5 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 376 lira, Cumhuriyet altını 1.539 liradan satılıyor. Asya piyasalarında negatif seyreden altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,07 azalışla 1.286,6 dolardan işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan altının gram fiyatında 229 liranın destek, 232 liranın direnç konumunda olduğunu belirten analistler, altının ons fiyatında 1.280 doların destek, 1.300 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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