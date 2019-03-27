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Gram altın 229 lira seviyelerinde

Gram altın 228,9 lira, çeyrek altın 372 lira ve Cumhuriyet altını 1.524 liradan işlem görüyor

27 Mart 2019 Çarşamba 09:58
Gram altın 229 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 228,9 lira seviyesinde dengelendi.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 4,49 azalışla 225,3 liradan tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,60 primle 228,9 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 372 lira, Cumhuriyet altını 1.524 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif seyreden altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,12 artışla 1.316,83 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda artan risk iştahı ile dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan gerilemenin altın fiyatlarının değer kaybetmesine neden olduğunu söyledi.

Brexit gelişmelerinin de altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu ifade eden Memiş, altının ons fiyatının teknik olarak 1.317 doların üzerinde tutunamaması durumunda 1.307 dolara kadar gerileyebileceğini kaydetti.

Memiş, yurt içinde döviz kurları ile altının ons fiyatının gerilemesinin altının gram fiyatında düşüşlere neden olduğunu ifade ederek, gram altının 227 lirayı aşağı yönlü kırması durumunda 222 liraya kadar gerileyebileceğini, 237 liranın yukarı yönlü kırılması durumunda ise 240 lira seviyelerinin gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Bugün ABD'de dış ticaret dengesi ve cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini bildiren Memiş, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin konuşmasının da yatırımcıların gündeminde olduğunu dile getirdi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 09:58
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