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Gram altın 229 lira seviyelerinde

Gram altın 229 lira, çeyrek altın 377 lira ve Cumhuriyet altını 1.540 liradan işlem görüyor

14 Mart 2019 Perşembe 10:22
Gram altın 229 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 229 lira seviyesinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kazançlarına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, 230 liranın üzerini görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,63 primle 229,7 liradan tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 229 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 377 lira, Cumhuriyet altını 1.540 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,50 düşüşle 1.302,8 dolardan işlem görüyor.

Analistler, İngiliz parlamentosundaki Brexit oylamalarının piyasaların odağında yer almaya devam ettiğini belirterek, dün akşam yapılan oylamada "anlaşmasız ayrılık" seçeneğinin parlamento tarafından reddedilmesi sonrası bugün Brexit tarihinin ertelenmesi teklifinin oylanmasının beklendiğini söyledi.

Ons altının fiyatında yükselişlerin devam etmesi için 1.305 doların üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.300 doların destek, 1.310 doların ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretim verilerinin piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleştiğini, öğleden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubat ayı beklenti anketinin takip edileceğini belirterek, altının gram fiyatının bugün 227-230 lira aralığında işlem görmesini beklediklerini aktardı.


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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 10:22
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