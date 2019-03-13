0553 313 94 23

Gram altın 229 lira seviyelerinde

Gram altın 229,1 lira, çeyrek altın 374 lira ve Cumhuriyet altını 1.530 liradan işlem görüyor

13 Mart 2019 Çarşamba 09:55
Gram altın 229 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 229,1 lira seviyesinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kazançlarına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,81 primle 228,2 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,39 primle 229,1 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 374 lira, Cumhuriyet altını 1.530 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,22 yükselişle 1.304,50 dolardan işlem görüyor.

Analistler, İngiliz parlamentosunun dün akşamki oylamada hükümetin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasının revize edilmiş halini reddettiğini anımsatarak, bugün parlamentoda ''anlaşmasız ayrılık'' seçeneğinin oylanması, bu teklifin de kabul edilmemesi durumunda ise yarın ''Brexit tarihinin ertelenmesi'' teklifinin görüşülmesinin beklendiğini söyledi.

Anlaşmasız ayrılığın finans piyasaları için en olumsuz seçenek olduğuna dikkati çeken analistler, bu ihtimalin artmasının piyasaları negatif etkileyeceğini dile getirdi.

Analistler, ons altın fiyatında yükselişlerin devam etmesi için 1.305 doların üzerinde kalıcılık sağlaması gerektiğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.300 doların destek, 1.310 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Avro Bölgesinde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, altının gram fiyatının bugün 227-230 lira aralığında işlem görmesini beklediklerini bildirdi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 09:55
  1. altın
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Oba İlkokulu’nun çevre duvarı yenileniyor
    1. Oba İlkokulu’nun çevre duvarı..
    2. Kilis 7 Aralık üniversitesinin özel..
    3. 8’inci Ulusal Bitki Besleme ve Gübre..
    4. Oyuncaksızçocuklar için "Oyuncak..
    5. "Uluslararası Dünya Akıllı Şehirler..
    6. Provokasyon dedi kaçtı, bari yazılı..
    7. Çığ altında kalan dağcıya 100 gündür..
    8. Başkan Altay ve Kavuş Bedesten..
    9. Kayseri’de 36 kaçak göçmen yakalandı
    10. Mansur Yavaş'ın teklifine Özhaseki'den..
    11. Uysal: "Büyükçekmece’yi 10 yıl..
    12. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan..
    13. BBDSO'dan "14 Mart Tıp Bayramı" konseri
    14. Adana'daki cinayet davası başladı
    15. Balkan Üniversiteler Birliği Yönetim..
    16. Bursa’ya 8 yeni dev park inşa ediliyor
    17. Çin zindanında 16 ay işkence gördü
    18. Uluslararası fuarlar için ev sahipliği..
    19. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı,..
    20. Başkasının adına ehliyet sınavına..
    21. Kırşehir Valisi İbrahim Akın:"Zinde ve..
    22. İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye..
    23. Kaçak alkol ve içki satan şahıs..
    24. Kayserispor Başkanı Erol Bedir:
    25. Ewe Türkiye, Idc Security Roadshow..
    26. Bakan Gül'den noter açıklaması
    27. Erbaş'tan dünya kamuoyuna çağrı
    28. Yolu kapatmak isteyen polise otomobil..
    29. Mesleğinin son tamircisi
    30. Süper Lig’in en centilmeni Trabzonspor
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden ne beklersiniz?
    Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden ne beklersiniz?