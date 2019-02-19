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Gram altın 226 lira seviyelerinde

Gram altın 225,8 lira, çeyrek altın 369 lira ve Cumhuriyet altını 1.510 liradan işlem görüyor

19 Şubat 2019 Salı 09:58
Gram altın 226 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 225,8 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kuru ve ons altındaki değer kazançlarının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 primle 228 liradan tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,96 düşüşle 225,8 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 369 lira, Cumhuriyet altını 1.510 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün 1.336,80 dolar ile Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugüne Asya piyasalarında düşüşle başladı. Ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1 değer kaybıyla 1.323,4 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD-Çin arasındaki ticaret müzakerelerine yönelik iyimserliğin küresel piyasalardaki risk iştahının artmasına neden olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyanın en fazla altın tüketen ülkesi Çin’in ekonomisine olumlu katkı sağlayan bu gelişme, altın fiyatlarını olumlu yönde etkiledi. Dün dolar endeksinin baskı altında kaldığını, altın fiyatlarının ise değer kazandığını gördük. Dolar endeksi baskı altında kalmaya devam edebilir. Ons altında yükselişlerin devamı için 1.331 dolar kritik direnç seviyesidir. Altının ons fiyatı 1.331 doları yukarı yönlü kıramazsa 1.220 dolara kadar gerileyebilir."

Yurt içinde dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının gram altında yükselişlere neden olduğunu vurgulayan Memiş, altının gram fiyatında yükselişlerini sürebilmesi için 227 liranın üzerinde kapanışlar olması gerektiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 09:58
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