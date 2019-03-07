0553 313 94 23

Gram altın 225 lira seviyelerinde

Gram altın 224,6 lira, çeyrek altın 366 lira ve Cumhuriyet altını 1.501 liradan işlem görüyor

07 Mart 2019 Perşembe 10:36
Gram altın 225 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 224,6 lira seviyesinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel 221,7 liraya kadar gerileyen gram altın, dolar/TL'deki değer kazancının etkisiyle 225 liranın üzerini görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,84 artışla 224,9 liradan tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, dünkü kapanış seviyesinin hemen altında 224,6 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 366 lira, Cumhuriyet altını 1.501 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,22 azalışla 1.284,7 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinden bir sonuç çıkmaması ve dolar varlıklarının toparlanmasının altın fiyatlarının gerilemesinde etkili olduğunu söyledi.

Memiş, altının ons fiyatında 1.286-1.296 dolar bandının izleneceğini, gram altında 222 liranın destek, 227 liranın direnç konumunda takip edileceğini dile getirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:36
  1. altın
  2. emtia
  3. ONS

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep’te 12 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
    1. Gaziantep’te 12 bin 700 paket gümrük..
    2. Kaza sonrası D-100 Karayolu sebze..
    3. Cammu Keşmir'de bombalı saldırı! Çok..
    4. İmam, doktor, öğretmen ve psikolog..
    5. Avrupa borsaları
    6. Başkan adayı Tosun’dan Bodrumlu..
    7. GRAFİKLİ - PSG'nin Avrupa'da yüzü..
    8. Satranççı kız kardeşlerin birincilik..
    9. Adana’da rüzgar ağaçları, direkleri..
    10. Sivas’ta 34 köy yolu ulaşıma kapandı
    11. Beşiktaş'tan Mehmet Özdilek bombası!
    12. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç..
    13. Elazığ’da tefeci operasyonu: 12..
    14. Milletvekili Esin Kara, Cumhur..
    15. 4 yaşındaki çocuğun üzerine televizyon..
    16. SAÜ’de karma sergi sanatseverlere..
    17. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı..
    18. Adıyaman Belediyespor, 1955 Batman..
    19. 2.5 milyon ilave istihdam için iş..
    20. Tatvan’da tarım ve hayvancılığın..
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Dolar neden yükseldi? İşte nedeni
    Dolar neden yükseldi? İşte nedeni
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak