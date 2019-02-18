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Gram altın 225 lira seviyelerinde

Gram altın 225 lira, çeyrek altın 369 lira ve Cumhuriyet altını 1.508 liradan işlem görüyor

18 Şubat 2019 Pazartesi 10:05
Gram altın 225 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 225 lira seviyesinde dengelendi.

Cuma ons altındaki değer kazançlarının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,69 primle 224,3 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,31 primle 225 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 369 lira, Cumhuriyet altını 1.508 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kazancıyla 1.323,58 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD'de cuma açıklanan verilerin beklentilerin altında kalmasının, altının ons fiyatında toparlanmaya neden olduğunu söyledi.

Geçen hafta perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin beklentileri karşılayamadığını anımsatan Memiş, "AB üye ülkelerinde siyasi risklerin devam ediyor olması, ABD-Çin ticaret müzakerelerinin devam etmesine rağmen sonuç çıkmaması gibi nedenler risk iştahında belirsizliğe neden oluyor.Altının ons fiyatında bu hafta 1.317 doları destek, 1.331 doları direnç seviyesi olarak takip edeceğiz."

Memiş, gram altının ise 225 liranın üzerinde kalıcı olması durumunda yükselişlerini sürdürebileceğini belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatında 222 liranın destek, 227 liranın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 10:05
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