Altın haftaya nasıl başladı?

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 223,9 lira seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel düşüşünü sürdüren gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,12 azalışla 222,9 lira seviyesinde tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.40 itibarıyla 223,9 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 366 lira, Cumhuriyet altını 1.497 liradan satılıyor. ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle yeni haftaya pozitif başlayan Asya piyasalarında, altının ons fiyatı, cuma günkü yüzde 1,5'lik düşüşü sonrası 1.294 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesi tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündemi ve ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.285-1.312 dolar bandının izleneceğini ifade edilen analistler, gram altında ise 220 liranın destek, 227 liranın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,45 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 0,30, en yüksek yüzde 0,90 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,45) göre, bir önceki ay yüzde 20,35 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,02'ye düşeceği hesaplanıyor. Enflasyon, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,06 artış göstermişti.