Gram altın 223 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 222,8 lira seviyesinde dengelendi.



Dün altın ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 azalışla 221,5 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,59 primle 222,8 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 366 lira, Cumhuriyet altını da 1.494 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.291,7 dolardan işlem görüyor.



Analistler, altının gram fiyatının dolar kuruna paralel hareket ettiğini belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatında 220 liranın destek, 225 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Bugün İngiltere'de perakende satışlar ve ABD'de sanayi üretimi verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini ifade eden analistler, Brexit'e ilişkin gelişmeler ve ticaret savaşlarına yönelik haber akışının da yatırımcıların odağında olduğunu dile getirdi.