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Gram altın 222 lira seviyelerinde

Gram altın 221,7 lira, çeyrek altın 369 lira ve Cumhuriyet altını 1.483 liradan işlem görüyor

08 Şubat 2019 Cuma 10:12
Gram altın 222 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, bugüne yatay başlamasının ardından 221,7 lira seviyesinde dengelendi.

Dün ons altın ve dolar kurundaki değer kazançlarına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 primle 221,8 liradan tamamladı.

Bugüne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 221,7 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 369 lira, Cumhuriyet altını 1.483 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay seyreden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.308,90 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel büyüme endişelerinin yeniden artması, dolar endeksinde yaşanan toparlanma ve ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden halen bir sonuç çıkmamasının, piyasalarda belirsizliğe neden olduğunu kaydetti.

Altın fiyatlarında bu hafta destek seviyelerinin kırılmadığını belirten Memiş, " Altının ons fiyatı 1.307 dolar, altının gram fiyatı 220 lira seviyelerinin altında kalıcı olmadı. Küresel ekonomilere dair büyüme endişeleri, yatırımcıların fiziki altın talebini artırıyor. Altının ons fiyatı, 1.317 dolar seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirebilirse yükselişler, 1.330 dolar seviyesine kadar devam edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük tarifelerinin başlayacağı 1 Mart'tan öncesi Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmeyeceğini söylemesinin, küresel piyasalarda risk iştahını azalttığını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 10:12
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