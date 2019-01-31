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Gram altın 222 lira seviyelerinde

Gram altın 221,9 lira, çeyrek altın 362 lira ve Cumhuriyet altını 1.484 liradan işlem görüyor

31 Ocak 2019 Perşembe 10:17
Gram altın 222 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 221,9 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 221,8 liradan tamamladı.

Bugüne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 221,9 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 362 lira, Cumhuriyet altını 1.484 liradan satılıyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dün akşamki kararları sonrasında gerileyen dolar endeksinden bulduğu destekle pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı, 1.323,14 dolarla 11 Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından, şu dakikalarda 1.320,00 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün akşam Fed'in politika faizini değiştirmeyerek yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit bıraktığını kaydetti.

Fed Başkanı Jerome Powell'in gerçekleştirdiği basın toplantısında "Ekonomiyi en iyi şekilde desteklemenin yolu faiz konusunda sabırlı olmak." ifadelerini kullandığını anımsatan Memiş, Powell'in güvercin mesajlarının piyasalarda risk iştahının artmasına neden olduğunu söyledi.

Memiş, özellikle küresel borsalarda pozitif seyrin devam etmesinin, gelişmekte olan ülke para birimlerinin değer kazanma sürecini destekleyeceğini belirterek, "Fed'in faiz kararı sonrası yurt içi piyasalarda dolar kuru ve altının gram fiyatında düşüşler, altının ons fiyatında ise yükselişler gördük. Biz, altının ons fiyatında 1.312-1.335 dolar, altının gram fiyatında 217-227 lira aralığını takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Altının gram fiyatının 220 liranın altında yatırımcısına alım fırsatı sunduğunu bildiren Memiş, bugün Avro Bölgesi büyüme başta olmak üzere açıklanacak veriler ile Bretix ve ticaret savaşlarına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 10:17
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