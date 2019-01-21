Gram altın 220 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 220,2 lira seviyesinde dengelendi.



Cuma günü dolar kuru ve altın ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,01 azalışla 219,2 liradan tamamladı.



Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,46 primle 220,2 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 360 lira, Cumhuriyet altını da 1.473 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.283 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta dolar kuru ve ons altının değer kaybetmesinin, gram altın fiyatında düşüşe neden olduğunu belirterek, bu hafta altının gram fiyatında 217 liranın destek, 225 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Ticaret savaşlarına yönelik iyimserliğin altının ons fiyatının gerilemesine neden olduğunu bildiren Memiş, "Dolar endeksinde yaşanan toparlanmalar değerli metalleri baskılayabilir. Altının ons fiyatında 1.277 dolar seviyesi destek, 1.297 dolar da direnç konumunda bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, bugün ABD'de piyasaların resmi tatil dolayısıyla kapalı olduğunu, Almanya'da ise Üretici Fiyat Endeksi verisinin takip edileceğini söyledi.