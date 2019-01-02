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Gram altın219 lira seviyelerinde

Gram altın 218,9 lira, çeyrek altın 358 lira ve Cumhuriyet altını 1.466 liradan işlem görüyor

02 Ocak 2019 Çarşamba 10:07
Gram altın219 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, yeni yıla yükselişle başlamasının ardından 218,9 lira seviyesinde dengelendi.

Pazartesi ons altından bulduğu destekle 219 liranın üzerini test eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 primle 218,1 liradan tamamladı.

Yeni yıla yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,37 değer kazancıyla 218,9 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 358 lira, Cumhuriyet altını da 1.466 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin tutumunu koruyamayacağı beklentisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed'i sert eleştirmesinin doların değer kaybetmesine, emtia fiyatlarının ise yükselmesine neden olduğunu söyledi.

Memiş, bu hafta dolar varlıklarda toparlanma, altın fiyatlarında ise geri çekilme beklediklerini belirterek, "Altın fiyatlarında beklediğimiz düzeltme hareketlerinin kısa sürebileceğini belirtmek isteriz. Altının ons fiyatı 1.285 doları yukarı yönlü kırarsa 1.300 dolara kadar yükselebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt içinde gram altının yükseliş eğilimine devam etmesi için 217 liranın üzerinde kalıcı olması gerektiğini ifade eden Memiş, teknik açıdan gram altında 217 liranın destek, 220 liranın direnç konumunda olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 10:07
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