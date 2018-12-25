THY- Euroleague
0553 313 94 23

Gram altın 217 liranın üzerinde seyrediyor

Gram altın 217,2 lira, çeyrek altın 355 lira ve Cumhuriyet altını 1.451 liradan işlem görüyor

25 Aralık 2018 Salı 09:59
Gram altın 217 liranın üzerinde seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 217,2 lira seviyesinde dengelendi.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,56 primle 215,8 liradan tamamladı.

Bugüne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,65 değer kazancıyla 217,2 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 355 lira, Cumhuriyet altını da 1.451 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda değer kaybeden dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,13 değer kazancıyla 1.270,20 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD hükümetinin kapanması ve Başkan Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik eleştirilerinin devam etmesiyle küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını ifade etti.

Bu durumun güvenilir liman olarak altına olan talebi artırdığını kaydeden Memiş, ons altın fiyatının 1.270 doları yukarı yönlü kırması durumunda yükselişlerin 1.282 dolara kadar süreceğini bildirdi.

Memiş, yurt içinde altının gram fiyatının, altının ons fiyatından aldığı destekle güçlü duruşunu sürdürdüğünü belirterek, gram altının 220 liraya kadar yükselebileceğini söyledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 09:59
  1. altın
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa’nın YPG’yi korumak amacıyla Suriye’de kalması halinde bunun ne Fransa’ya ne de YPG’ye faydası olacağını söyledi.
    1. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa’nın..
    2. İYİ Parti Gümüşhane belediye başkan..
    3. Çanakkale'de sahte içki ve uyuşturucu..
    4. Arı kolonilerini kurtaran karar, bal..
    5. TCMB'den döviz depo ihalesi
    6. Usta sanatçı Serdar Gökhan'dan..
    7. Göreve yeni başlayan valinin acı sonu!
    8. Endonezya'daki tsunamide ölü sayısı..
    9. Saadet Partisi belediye başkan..
    10. Emzirilen bebeğin zeka düzeyi artıyor
    11. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD..
    12. Maden ve Petrol İşleri Genel..
    13. İYİ Parti belediye başkan adayları..
    14. AK Parti Gümüşhane ilçe belediye..
    15. Sağlık kuruluşlarında 86 bin ton tıbbi..
    16. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    17. Mustafa Canlı kimdir nerelidir?
    18. Saadet Partisi'nde kritik tarih belli..
    19. LGS için üçüncü örnek soru kitapçığı
    20. Hülya Darcan kimdir nerelidir kaç..
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?

    Günün Karikatürü

    25 Aralık 2018
    Kılıçdaroğlu'dan skandal mesaj! Terörü savundu
    Kılıçdaroğlu'dan skandal mesaj! Terörü savundu
    Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürüldü!
    Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürüldü!