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Gram altın 217 lira seviyelerinde

Gram altın 217,4 lira, çeyrek altın 355 lira ve Cumhuriyet altını 1.454 liradan işlem görüyor

25 Ocak 2019 Cuma 09:52
Gram altın 217 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 217,4 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kurundaki gerilemeye paralel düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,51 azalışla 216,7 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 217,4 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 355 lira, Cumhuriyet altını 1.454 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 atışla 1.283,5 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta altının ons fiyatının 1.277-1.286 dolar, altının gram fiyatının da 216,3-221,5 lira bandında dalgalı bir seyir izlediğini ifade ederek, "Uluslararası piyasalarda altın talebinin azalması ons fiyatını, yurt içinde ise dolar kurunun gerilemesi gram fiyatını olumsuz etkiledi." dedi.

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Venezuela'daki gelişmeler, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakereleri ve Brexit ile ilgili gelişmelerin takip edileceğini bildiren Memiş, altının gram fiyatında 216,50 liranın destek, 220,50 liranın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 09:52
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