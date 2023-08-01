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Ekonomi Grafikte çarpıcı detaylar! Mert Başaran altındaki formülü paylaştı
Ekonomi

Grafikte çarpıcı detaylar! Mert Başaran altındaki formülü paylaştı

Yeniakit Publisher
2023-08-01 14:53:00 -
Grafikte çarpıcı detaylar! Mert Başaran altındaki formülü paylaştı

Ekonomik danışman Mert Başaran, altın yatırımına dair önemli detayları paylaştı.

Ekonomik danışman Mert Başaran, Ne Var Ne Yok YouTube kanalına konuk oldu. Altının gidişatı hakkında görüşlerini paylaşan Başaran, dikkat çekici yorumlarda bulundu.

Başaran şunları söyledi:

En çok sorulan sorulardan biri; altın aslında uzun dönemde dolara göre çok kazandırıyor. Dolardan fazla kazandırıyor fakat bazı dönemlerde, yanlış yerden alırsanız zararlar olabiliyor. Günün sonunda baktığınızda dolara göre yüzde 15, son 5 yılda dolar bazında yüzde 60, son 20 yılda dolar bazında yüzde 550-600 kazanmışsınız. Yani aslında doları dolar olarak değil – her zaman söylüyorum – altın olarak tutmak her zaman faydalı. Hem doların artışından faydalanıyorsun hem ONS’un.

Altının 2-3 yıldır çok ciddi baskılandığını görüyoruz. Çünkü Amerikan Merkez Bankası’nın faiz kararından dolayı, altın bir çıkıyor, bir iniyor. Ama dikkat etmemiz gereken nokta şu; dolar 2070 liraya 3 kez geldi. 3 yıl boyunca 3 kez geldi ve 3 kez o seviyeden geri döndü. Her dipte daha yukarıdan döndü. Yani giderek güçleniyor altın. Kısa vadeli değil ama uzun vadede tekrar şu anki noktasından dönüş yapması mümkün, gene 2070’i zorlayacak.
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Maksimum 2024’te, altının 3 yıldır kıramadığı 2070’i kırıp tüm zamanların zirvesini görmesini bekliyoruz. O zaman Amerika’daki faiz artışları da bitecek. O vadeden sonra, altın 2070’i kırarsa önü çok açık. 3-5 yıldır girmediği farklı bir döneme girecek. Şu an onun için erken ama buralarda küçük küçük alıp toplamak uzun vade için çok mantıklı gözüküyor. Altına dikkat edelim. Dolar değil, altın.

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