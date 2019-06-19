0553 313 94 23

GRAFİKLİ - Yenilenen İstanbul seçimi

YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen 23 Haziran Pazar günü yeniden sandık başına gidecek - İstanbul'da 31 Mart'ta oy kullanma hakkına sahip kim varsa 23 Haziran İstanbul yenileme seçiminde de oy kullanma hakkına sahip olacak- 31 Mart 2019'da yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak- Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için 23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar oy kullanamayacak, 31 Mart'ta askerde olup terhis olanlar da seçmen listesinde yer almadığı için oy veremeyecek

19 Haziran 2019 Çarşamba 09:39
GRAFİKLİ - Yenilenen İstanbul seçimi

ANKARA (AA) - AYLİN SIRIKLI DAL - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen 23 Haziran Pazar günü yeniden sandık başına gidecek.

YSK, AK Parti'nin İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili itirazını karara bağlamıştı. Kurul, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptaline karar vermişti. Bu durumda, İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta 23 Haziran Pazar günü yeniden oy verecek.

AA muhabiri, seçime dört gün kala 8 başlıkta yenilenecek İstanbul seçimlerini derledi.

1- Seçmene tek oy pusulası verilecek.

23 Haziran Pazar günü yapılacak seçimde, seçmenin önüne sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası konulacak. Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart 2019'da yapılan seçim için uygulanan esaslar aynen uygulanacak.

2- Yeni seçimde sadece oy verme işlemi tekrar edilecek.

Yeniden yapılması gereken seçimler, bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu için sadece oy verme işlemleri tekrarlanacak.

3- Aynı partiler seçime girecek.

Seçime katılabilecek siyasi partilerin yeniden tespit ve ilan edilmesine gerek olmayacak. 31 Mart 2019'da yapılan seçime katılan siyasi partiler bu seçime de katılabilecek.

4- Sandık kurulları yeniden oluşturulacak.

Seçim sandık kurullarının oluşumundaki usulsüzlükler nedeniyle iptal edildiği için sandık kurulları yeniden oluşturulacak. Sandık kurulu başkan ve üyeleri devlet memurları arasından seçilecek. 31 Mart 2019'da yapılan seçimde sandık kurullarına üye veren partiler, İstanbul'da gerçekleştirilecek yenileme seçimlerinde de sandık kurullarına üye verebilecek. İstanbul'da gerçekleştirilecek yenileme seçimlerinde seçime katılma yeterliliği tespit ve ilan edilen siyasi partilerin müşahit bulundurma hakları olacak.

5- Seçmen listeleri güncellenmeyecek.

31 Mart 2019'da yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak. 23 Haziran 2019'da yapılacak seçimde kullanılacak sandık seçmen listelerinin ve her bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısının 31 Mart seçimi ile aynı olması gerekecek.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimden sonra ortaya çıkan 298 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun"un, "silah altında bulunan erler, askeri öğrenciler, cezaevindeki hükümlüler, kısıtlılar ve kamu hizmetinden yasaklı olanlar"ı içeren 7. ve 8. maddeleri kapsamındaki seçmenlerin seçmen kütüğündeki kayıtlarına "oy kullanamaz" şerhi düşülecek.

İstanbul ilinde yapılacak yenileme seçimlerinde seçmen kütükleri üzerinde değişiklik yapılamayacağından, YSK'nin ilgili kararı uyarınca ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanlardan, yerleşim yeri adresi İstanbul dışı olan veya ceza infaz kurumunu birinci adres olarak bildirenlerin de seçmen listelerindeki kayıtlarına "oy kullanamaz" şerhi düşülecek.

6- 23 Haziran'da 18 yaşına girenler oy kullanamayacak.

Güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak listelerde hata nedeniyle kalan ölü ve kısıtlı seçmenlerin adının yanına oy kullanamayacağına dair şerh düşülecek. Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için 23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar oy kullanamayacak.

7- Süreçte askerden gelenler de oy kullanamayacak.

31 Mart'ta askerde olup 23 Haziran'a kadar terhis olanlar da seçmen listesinde yer almadığı için oy veremeyecek.

8- Seçim işleri İstanbul'dan yürütülecek.

Bu seçimle ilgili iş ve işlemler, YSK tarafından değil seçimi yönetecek İstanbul İl Seçim Kurulunca uygulanacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 09:39
  1. İstanbul seçimi
  2. seçim
  3. YSK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Falezlerden düşen genci polis kurtardı
    1. Falezlerden düşen genci polis kurtardı
    2. Gri listedeki DHKP/C'ye ağır darbe!
    3. Karlıova’da temizlik seferberliği, 5..
    4. Borsa, güne düşüşle başladı
    5. Sağlık ekiplerinin 17 yaşındaki genci..
    6. FETÖ’nün sözde Erciş imamı tutuklandı
    7. Dolar/TL, 5,8575 seviyesinde işlem..
    8. Serinlemek için göle giren askerden..
    9. Bayan avukatın koruma talebi haklı..
    10. Gençlik ve Spor eski bakanı Çağatay..
    11. Urartu Göz’e ilgi her geçen gün artıyor
    12. Yüz ve boyun sarkmasına dikkat
    13. Aksaray’da 200 bin dekar arazide 30..
    14. Beykozlu çiftçiler verimli sulamaya..
    15. Kılıçdaroğlu'ndan "Araklı" paylaşımı
    16. (Özel)Yüzde 85’i tamamlanan Çamlıca..
    17. Tahrikçi Demirtaş’tan İmamoğlu’na..
    18. (Özel) Karganın çorba içme çabası..
    19. TESK Genel Başkanı Palandöken: “İnşaat..
    20. Süleyman Soylu'dan Trabzon’daki sel..
    21. Basra’daki ExxonMobil şirketine..
    22. Neslim Güngen en quality girişimci iş..
    23. ABD'den Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık..
    24. Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçı firma..
    25. Kent Konseyinde Burak Taştan güven..
    26. Sayıştay’dan İmamoğlu’na yalanlama
    27. Basra'da petrol şirketine füze..
    28. (Özel) E-5 Karayolu’nda can pazarı: 2..
    29. Tatil yapmanın 14 faydası
    30. (Özel) Turizm polisi Rus kadın..
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz