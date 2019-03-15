0553 313 94 23

GRAFİKLİ - Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

Christchurch kentinde cuma namazı esnasında iki camiye yapılan silahlı terör saldırılarında 49 kişi hayatını kaybetti- Teröristlerin canlı yayımladığı görüntülerde, camide hareket eden herşeyi hedef aldığı görüldü- Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, bunun "ayrıntısıyla planlanmış bir terör saldırısı olduğunu" açıkladı- Katliamın ardından yakalanan 4 teröristten birinin Avustralya vatandaşı olduğu bildirildi- Teröristin hazırladığı nefret manifestosunda göçmen ve Müslüman karşıtı ifadeler dikkati çekti

15 Mart 2019 Cuma 13:09
GRAFİKLİ - Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

ANKARA (AA) - Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı esnasında on dakika arayla 2 camiye yapılan silahlı terör saldırılarında 49 kişi yaşamını yitirdi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, düzenlediği basın toplantısında, Christchurch kentinde 2 camiye yerel saatle 13.40 ve 13.50'de düzenlenen saldırıların "terör saldırısı" olduğunu vurguladı.

Terör saldırısının ardından ülkedeki tehdit seviyesinin düşükten yüksek düzeye çıkarıldığını bildiren Ardern, teröristlerden hiçbirinin güvenlik birimlerinin takip listesinde yer almadığını belirtti.

Terör saldırılarında 49 kişinin katledildiği duyuruldu. Christchurch sağlık yetkilileri, yerel hastanede yaralı 48 kişinin tedavi gördüğünü ifade etti.

Teröristlerin kendi hesaplarından yayınladığı görüntülerde katliamı canlı yayınladığı, camiye girerken ateş açmaya başladıkları ve hareket eden her şeyi hedef aldığı görüldü.

Teröristler görüntülerde silahlarını ve şarjörlerini sıklıkla değiştirirken, katliam öncesi paylaşımlarında aşırı sağcı ve ırkçı müzikler dinlediği, sosyal medya mecralarında ırkçı ve Müslüman karşıtı ifadelerde bulundukları dikkati çekti.

- Onlarca sayfalık nefret manifestosu

Terör saldırısını üstlenen Brenton Tarrant adlı Avustralya vatandaşına ait olduğu düşünülen sosyal medya hesabı üzerinden "göçmen ve Müslüman karşıtı" açıklamaların olduğu onlarca sayfalık manifesto yayınlandığı belirlendi.

Nefret manifestosunda cami saldırganı terörist, Türkiye'ye karşı "(İstanbul boğazının batısına) Eğer ki Avrupa topraklarına geçmeye çalışırsanız, boğazın batısına gelmeye çalışırsanız sizleri öldürürüz." tehdidinde bulundu.

Terör saldırısına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntülerde teröristlere ait olduğu öne sürülen silahların üzerinde, geçmişte Avrupa'nın Müslümanlara karşı verdiği savaşların tarihleri, bu savaşlarda yer almış Batılı figürlerin isimleri, Nazi sempatizanı ve İslam karşıtı ifadelerin yer aldığı görüldü.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan teröristin suikast listesinde

Camiye saldıran teröristin, nefret manifestosunda hazırladığı suikast listesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Londra Belediye Başkanı Sadık Han gibi isimler de yer aldı.

Terörist, manifestosunda, Erdoğan'a ilişkin "insanlarımızın en eski düşmanı ve Avrupa'daki en büyük İslami grubun lideri" ifadelerini kullanırken, Avrupa'da yaşayan Türkleri "etnik düşman" şeklinde tanımladı.

- "Ayrıntısıyla planlanmış bir terör saldırısı"

Başbakan Ardern, bunun "ayrıntısıyla planlanmış bir terör saldırısı olduğunu" ifade ederek, teröristlere ait araçlarda el yapımı patlayıcılar bulunduğunu ve güvenlik güçlerinin bu patlayıcıları etkisiz hale getirdiğini söyledi.

Terör saldırılarıyla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını ifade eden Ardern, teröristlerden birinin Avustralya vatandaşı olduğunu belirtti.

Ardern, "Fanatiklerin düzenlediği bu şiddet ve nefret eylemine ait görüntüleri lütfen paylaşmayalım. Bu nefret saldırısı bizi yansıtmıyor. Biz bu değiliz. Biz bütün bir milletçe bu nefret ve şiddet olayını reddediyoruz." diye konuştu.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison da terör saldırısının faillerinden birinin Avustralya vatandaşı olduğunu doğruladı.

Yeni Zelanda polisi, terör saldırısıyla ilgili biri kadın 4 kişinin yakaladığını açıkladı.

- "Aşırı sağcı terörist saldırıları kınıyoruz"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda saldırı karşısında "dehşete" düştüğünü ifade eden Avustralya Başbakanı Morrison, ardından basına verdiği demeçte, "Biz bugün burada aşırılık yanlısı, aşırı sağcı bir terörist tarafından yapılan saldırıları kesinlikle kınıyoruz. Avustralya ve Yeni Zelanda sadece müttefik ve partner değil, biz aileyiz ve Yeni Zelandalı kuzenlerimizle aile olarak bugün yastayız, şoktayız, dehşete düştük ve kızgınız. Yeni Zelandalı ve Avustralyalı Müslümanlara dualarımı gönderiyorum." ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda Emniyet Genel Müdürü Mike Bush, Christchurch'ün Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi ve Linwood'daki camiye düzenlenen saldırıların ardından ülkedeki tüm camilere kapılarını kapatması uyarısında bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:09
  1. Christchurch
  2. Yeni Zelanda

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Uluslararası camianın sesini çıkarmasını bekliyoruz"
    1. "Uluslararası camianın sesini..
    2. Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! Yeni..
    3. Rusya: “Suriye’de Türk heyetle beraber..
    4. CHP’li Sandal, merakla beklenen..
    5. Sobadan sıçrayan alev bir evi küle..
    6. Şenol Güneş 7 ismi ilk kez çağırdı
    7. Beşiktaş’ta CHP’li adayın seçim bürosu..
    8. FETÖ firarisi saklandığı evde enselendi
    9. AB-Türkiye Ortaklık Konseyi
    10. Kepez Kitap Fuarı’nda yazarlar geçidi
    11. Disleksi için Farkındalık Semineri
    12. "Uyuşturucu satıcılarını yerin yedi..
    13. Bu acıya yürek dayanmaz
    14. Almanya Başbakanı Merkel: "Camilere..
    15. Kupa Voley’de çeyrek final heyecanı..
    16. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    17. Başkan Erdoğan konuşuyor
    18. Buzdolabı temizliği nasıl yapılır?
    19. Kırteke tempoyu arttırdı
    20. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ümit..
    21. E. Yeni Malatyaspor’dan eleştirilere..
    22. E. Yeni Malatyaspor’da Ankaragücü maçı..
    23. A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova..
    24. Eskişehir Emniyetinden ’Güven Masası’
    25. Rusya'dan Yeni Zelanda açıklaması:..
    26. GÜNCELLEME - İzmir'de hastanede yangın
    27. Eğitim Bir- Sen İl Temsilciliği’nden..
    28. Gülpınar’dan Yeni Zelanda’daki..
    29. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:..
    30. Selçuk’ta 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
    Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
    Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler