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GRAFİKLİ - Yeni Malatyaspor tur peşinde

- Sarı-siyahlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek- Evindeki ilk maçta 2-2 berabere kalan Malatya ekibi, tarihinde ilk kez yer aldığı Avrupa kupalarında turu geçmeyi amaçlıyor- Stozice Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Slovak hakem Filip Glova yönetecek

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:35
GRAFİKLİ - Yeni Malatyaspor tur peşinde


MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşılaşacak.

Stozice Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak karşılaşmayı Slovak hakem Filip Glova yönetecek.

Evindeki ilk maçta 2-2 berabere kalan Malatya ekibi, tarihinde ilk kez yer aldığı Avrupa kupalarında turu geçmeyi amaçlıyor.

Geçen sezon gösterdiği performansla dikkati çeken sarı-siyahlılar, Süper Lig'i 5. sırada tamamlayarak, UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek için ön eleme maçları oynamaya hak kazandı.

Yeni Malatyaspor'un 3. eleme turuna çıkması için rövanşta her türlü galibiyetin yanı sıra, 2-2'nin üzerindeki beraberlikler yeterli olacak. Maçın 2-2'lik eşitlikle sona ermesi halinde uzatmaya gidilecek. Uzatmada da sonuç değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Slovenya temsilcisi ise, her türlü galibiyet, golsüz ya da 1-1'lik beraberlik durumunda tur atlayan taraf olacak.

Yeni Malatyaspor, turu geçmesi durumunda, Connah's Quay (Galler)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin galibiyle 3. eleme turunda karşılaşacak.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:35
  1. Filip Glova
  2. Futbol
  3. Malatya
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  6. UEFA Avrupa Ligi
  7. Yeni Malatyaspor

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