GRAFİKLİ- Yaklaşık 1 milyon öğretmen, genç nüfusu geleceğe hazırlıyor

ANKARA (AA) - SELMA KASAP/AHMET SERTAN USUL - Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi kurumlarda görev yapan 920 bini aşkın öğretmen, yaklaşık 18 milyon öğrenciyi geleceğe hazırlıyor.

AA muhabirinin MEB verilerinden derlediği bilgilere göre, 2003'ten 2018 Kasım'a kadar 609 bin 742 öğretmen alımı yapıldı.

Bakanlığa bağlı resmi kurumlarda, 73 bin 261 eğitim kurumu yöneticisi ile birlikte toplam 920 bin 524 öğretmen görev yapıyor. Bu öğretmenlerin 59 bini, sözleşmeli statüde bulunuyor.

- Türkiye'de en çok sınıf öğretmeni görev yapıyor

Türkiye'de görev yapan öğretmenlerin branşlarına göre dağılımına bakıldığında, 222 bin 995 ile sınıf öğretmenleri ilk sırada yer alıyor. Sınıf öğretmenlerini, 73 bin 88 ile İngilizce, 56 bin 395 ile okul öncesi ve 50 bin 833 ile Türkçe öğretmenleri izliyor.

Bunları 45 bin 379 ile ilköğretim matematik, 40 bin 333 ile Türk dili ve edebiyatı, 38 bin 400 ile fen bilimleri ve fen ve teknoloji, 37 bin 235 ile din kültürü ve ahlak bilgisi, 35 bin 92 ile beden eğitimi ve 33 bin 233 ile matematik öğretmenleri takip ediyor.

MEB'in ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2003-2018 yıllarında, engelli personel istihdamı kapsamında 5 bin 37 öğretmenin ataması yapıldı. Böylece Bakanlığa bağlı resmi kurumlarda çalışan engelli öğretmen sayısı 6 bin 751'e ulaştı.

- Öğretmen maaşlarında iyileştirmeler

Bakanlıkta 9. derecenin birinci kademesindeki bir öğretmenin net maaşı 2002'de 470 lira iken 1 Temmuz 2018 itibarıyla 3 bin 319 liraya, aylık 60 saat karşılığı ek ders ücreti de 165 liradan 834 liraya yükseltildi.

Böylece bir öğretmenin 2002'de ek ders ücreti ile birlikte 635 lira olan maaşı, bu yıl itibarıyla 4 bin 153 liraya çıktı. Ayrıca 2002'de 175 lira olan bir öğretmenin eğitim ve öğretim hazırlık ödeneği, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 1130 liraya yükseltildi.

- Bölgelerin öğretmen doluluk oranları

Bakanlığın son verilerine göre, Ege Bölgesi yüzde 95,49, İç Anadolu yüzde 95,03 öğretmen doluluk oranına sahip.

Karadeniz Bölgesi'nin öğretmen doluluk oranı yüzde 91,58 iken Akdeniz Bölgesi'nin yüzde 91,39, Doğu Anadolu Bölgesi'nin 89,16, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yüzde 86,42 ve Marmara Bölgesi'nin yüzde 83,96 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye geneli öğretmen doluluk oranı ise yüzde 89,72 olarak belirlendi.

- Bölgelere göre öğretmen sayıları

Bakanlığa bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin bölgelere göre dağılımında, 212 bin 389 öğretmen ile ilk sırada bulunan Marmara'yı, 153 bin 955 öğretmen ile İç Anadolu izliyor.

Akdeniz Bölgesi 129 bin 15 öğretmen ile üçüncü sırada yer alırken Güneydoğu Anadolu'da 121 bin 327, Ege'de 116 bin 364, Karadeniz'de 98 bin 695, Doğu Anadolu'da 88 bin 779 öğretmen görev yapıyor.