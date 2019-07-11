GRAFİKLİ - Wimbledon'da Federer'in "yüzü" gülüyor





İSTANBUL (AA) - YUNUS KAYMAZ - İlerleyen yaşına rağmen katıldığı her turnuvada şampiyonluğun en büyük adayları arasında yer alan İsviçreli tenisçi Roger Federer, Wimbledon'da başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Sezonun üçüncü grand slam turnuvasının çeyrek finalinde Japon rakibi Kei Nishikori'yi 3-1 mağlup eden 37 yaşındaki tenisçi, 9. şampiyonluğunu kovaladığı Wimbledon'da 100. galibiyetini elde ederek "dalya" yaptı.

İlk şampiyonluğunu 19 yaşındayken 4 Şubat 2001'de Milano'da kazanan Federer'in kariyerinde 102 şampiyonluğu bulunuyor.

Federer'in korttaki en büyük rakipleri 33 yaşındaki İspanyol Rafael Nadal 82, 32 yaşındaki Sırp Novak Djokovic ise 74 şampiyonluk elde etti.

İsviçreli tenisçinin önündeki tek isim Jimmy Connors. 1972-1989 yıllarında 109 şampiyonluk kazanan ABD'li sporcu, bu alanda zirvede yer alıyor.







- Wimbledon'da 100 galibiyet





Federer, grand slam turnuvalarının herhangi birinde 100 galibiyete ulaşan ilk isim olarak tarihe geçti.

Wimbledon'da ilk kez 1999 yılında ana tabloda mücadele eden İsviçreli sporcu, 8 kezle tek erkeklerde en fazla şampiyonluğa ulaşan sporcu unvanını taşıdığı turnuvada 100 galibiyet, 12 de mağlubiyet gördü.

Wimbledon'da Federer'i 84 galibiyetle Jimmy Connors takip ederken, Boris Becker'in 71, Novak Djokovic'in 70, Pete Sampras'ın 63 galibiyeti bulunuyor.

Federer, 12 mağlubiyetin 6'sını 5, 4'ünü 4, 2'sini de 3 setlik maçlarda yaşadı.





- Avustralya Açık'ta da zirvede





Sonuncusu geçen yıl olmak üzere 6 şampiyonluk yaşadığı Avustralya Açık'ta 97 galibiyeti bulunan Federer, bu grand slam turnuvasında da galibiyet sayılarında zirvede yer alıyor.

ABD Açık'ta 98 galibiyetle Jimmy Connors ilk sıradaki yerini korurken, Nadal 12 şampiyonluk yaşadığı Fransa Açık'ta 93 galibiyetle rakiplerinin önünde bulunuyor.





- 206 saat kortta kaldı, bin 379 "ace" attı





Federer, Wimbledon kariyeri boyunca toplam 206 saat 37 dakika kortta kalırken, toplam bin 379 "ace" attı. Turnuvada bin 397 "ace" atan Goran Ivanisevic, bu alanda liderliği elinde tutuyor.

Karşılaştığı 30 farklı ülkeden sporcuyu mağlup eden Federer, 177 kez çift hata yaptı.





- En kısa maçı 54, en uzun maçı 256 dakika





Federer, Wimbledon'daki en kısa maçını 2004 yılında Kolombiyalı Alejandro Falla karşısında 54 dakikada kazandı. İsviçreli sporcu, sadece üç oyun verdiği ikinci tur maçında 3-0 galip geldi.

Deneyimli sporcu, turnuvadaki en uzun maçını ise ABD'li Andy Roddick ile 2009 finalinde oynadı. Toplam 4 saat 16 dakika süren karşılaşmayı Federer 3-2 kazanarak altıncı şampiyonluğuna ulaştı.

Federer, 2017 yılında elde ettiği şampiyonluğu ise turnuva tarihinin set vermeden kupa kazanan beşinci sporcusu olma unvanıyla taçlandırdı.





- En fazla zirvede kalan isim







20 kezle erkekler tenisinde en fazla grand slam kazanan oyuncu unvanını elinde bulunduran Federer, 237'si aralıksız olmak üzere toplam 310 hafta ATP sıralamasının zirvesinde yer alarak bu alanda da rekoru elinde tutuyor.

Beş kez sezonu ilk sırada tamamlayan Federer'i bu alanda idolü olarak gördüğü ABD'li Pete Sampras takip ediyor. Sampras, 102'si aralıksız olmak üzere toplam 286 hafta ilk sırada kaldı.



ABD'li Ivan Lendl 270, vatandaşı Jimmy Connors 268, halihazırda klasmanın 1 numarası Sırp Novak Djokovic ise 259 hafta yerini kimseye kaptırmadı.





- Nadal ile 40. randevu





İlk kez Wimbledon yarı finalinde karşılaşacak Federer ile Nadal arasındaki rekabette sporseverler, 40. mücadeleye şahit olacak.

Nadal, bugüne kadar oynanan 39 maçtan 24'ünde rakibine üstünlük sağlarken, Federer 15 maçta korttan galibiyetle ayrıldı.

İki isim Wimbledon'da üç yıl arka arkaya finalde kozlarını paylaştı. 2006 ve 2007 finallerinde Federer şampiyonluğa ulaşırken, 2008 yılındaki finalde ise kupayı kaldıran taraf Nadal oldu.

İki isim son olarak bu yıl Fransa Açık yarı finalinde karşılaşmış ve Nadal korttan 3-0 galip ayrılmıştı.