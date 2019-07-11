0553 313 94 23

GRAFİKLİ - Wimbledon'da Federer'in "yüzü" gülüyor

- Kariyerinin 9. Wimbledon şampiyonluğunu kovalayan Federer, turnuvada 100. galibiyetini elde ederek Londra'da adını 13. kez yarı finale yazdırdı- Grand slam turnuvalarının herhangi birinde 100 galibiyete ulaşan ilk isim olarak tarihe geçen Federer, Avustralya Açık'ta da 97 galibiyetle zirvede- Wimbledon kariyerinde 30 farklı ülkenin sporcusunu mağlup eden, 206 saat 37 dakika kortta kalan İsviçreli sporcunun en kısa maçı 54, en uzun mücadelesi ise 256 dakika sürdü- Nadal ile kariyerinde 40. kez karşılaşacak Federer, rakibiyle Wimbledon'da oynadığı 3 finalin 2'sinde şampiyonluğa ulaştı

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:55
GRAFİKLİ - Wimbledon'da Federer'in "yüzü" gülüyor


İSTANBUL (AA) - YUNUS KAYMAZ - İlerleyen yaşına rağmen katıldığı her turnuvada şampiyonluğun en büyük adayları arasında yer alan İsviçreli tenisçi Roger Federer, Wimbledon'da başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Sezonun üçüncü grand slam turnuvasının çeyrek finalinde Japon rakibi Kei Nishikori'yi 3-1 mağlup eden 37 yaşındaki tenisçi, 9. şampiyonluğunu kovaladığı Wimbledon'da 100. galibiyetini elde ederek "dalya" yaptı.

İlk şampiyonluğunu 19 yaşındayken 4 Şubat 2001'de Milano'da kazanan Federer'in kariyerinde 102 şampiyonluğu bulunuyor.

Federer'in korttaki en büyük rakipleri 33 yaşındaki İspanyol Rafael Nadal 82, 32 yaşındaki Sırp Novak Djokovic ise 74 şampiyonluk elde etti.

İsviçreli tenisçinin önündeki tek isim Jimmy Connors. 1972-1989 yıllarında 109 şampiyonluk kazanan ABD'li sporcu, bu alanda zirvede yer alıyor.


- Wimbledon'da 100 galibiyet


Federer, grand slam turnuvalarının herhangi birinde 100 galibiyete ulaşan ilk isim olarak tarihe geçti.

Wimbledon'da ilk kez 1999 yılında ana tabloda mücadele eden İsviçreli sporcu, 8 kezle tek erkeklerde en fazla şampiyonluğa ulaşan sporcu unvanını taşıdığı turnuvada 100 galibiyet, 12 de mağlubiyet gördü.

Wimbledon'da Federer'i 84 galibiyetle Jimmy Connors takip ederken, Boris Becker'in 71, Novak Djokovic'in 70, Pete Sampras'ın 63 galibiyeti bulunuyor.

Federer, 12 mağlubiyetin 6'sını 5, 4'ünü 4, 2'sini de 3 setlik maçlarda yaşadı.


- Avustralya Açık'ta da zirvede


Sonuncusu geçen yıl olmak üzere 6 şampiyonluk yaşadığı Avustralya Açık'ta 97 galibiyeti bulunan Federer, bu grand slam turnuvasında da galibiyet sayılarında zirvede yer alıyor.

ABD Açık'ta 98 galibiyetle Jimmy Connors ilk sıradaki yerini korurken, Nadal 12 şampiyonluk yaşadığı Fransa Açık'ta 93 galibiyetle rakiplerinin önünde bulunuyor.


- 206 saat kortta kaldı, bin 379 "ace" attı


Federer, Wimbledon kariyeri boyunca toplam 206 saat 37 dakika kortta kalırken, toplam bin 379 "ace" attı. Turnuvada bin 397 "ace" atan Goran Ivanisevic, bu alanda liderliği elinde tutuyor.

Karşılaştığı 30 farklı ülkeden sporcuyu mağlup eden Federer, 177 kez çift hata yaptı.


- En kısa maçı 54, en uzun maçı 256 dakika


Federer, Wimbledon'daki en kısa maçını 2004 yılında Kolombiyalı Alejandro Falla karşısında 54 dakikada kazandı. İsviçreli sporcu, sadece üç oyun verdiği ikinci tur maçında 3-0 galip geldi.

Deneyimli sporcu, turnuvadaki en uzun maçını ise ABD'li Andy Roddick ile 2009 finalinde oynadı. Toplam 4 saat 16 dakika süren karşılaşmayı Federer 3-2 kazanarak altıncı şampiyonluğuna ulaştı.

Federer, 2017 yılında elde ettiği şampiyonluğu ise turnuva tarihinin set vermeden kupa kazanan beşinci sporcusu olma unvanıyla taçlandırdı.


- En fazla zirvede kalan isim


20 kezle erkekler tenisinde en fazla grand slam kazanan oyuncu unvanını elinde bulunduran Federer, 237'si aralıksız olmak üzere toplam 310 hafta ATP sıralamasının zirvesinde yer alarak bu alanda da rekoru elinde tutuyor.

Beş kez sezonu ilk sırada tamamlayan Federer'i bu alanda idolü olarak gördüğü ABD'li Pete Sampras takip ediyor. Sampras, 102'si aralıksız olmak üzere toplam 286 hafta ilk sırada kaldı.

ABD'li Ivan Lendl 270, vatandaşı Jimmy Connors 268, halihazırda klasmanın 1 numarası Sırp Novak Djokovic ise 259 hafta yerini kimseye kaptırmadı.


- Nadal ile 40. randevu


İlk kez Wimbledon yarı finalinde karşılaşacak Federer ile Nadal arasındaki rekabette sporseverler, 40. mücadeleye şahit olacak.

Nadal, bugüne kadar oynanan 39 maçtan 24'ünde rakibine üstünlük sağlarken, Federer 15 maçta korttan galibiyetle ayrıldı.

İki isim Wimbledon'da üç yıl arka arkaya finalde kozlarını paylaştı. 2006 ve 2007 finallerinde Federer şampiyonluğa ulaşırken, 2008 yılındaki finalde ise kupayı kaldıran taraf Nadal oldu.

İki isim son olarak bu yıl Fransa Açık yarı finalinde karşılaşmış ve Nadal korttan 3-0 galip ayrılmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:55
  1. grand slam
  2. Novak Djokovic
  3. Rafael Nadal
  4. Roger Federer
  5. Wimbledon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye’de Kaşmen ismini taşıyan tek kişi
    1. Türkiye’de Kaşmen ismini taşıyan tek..
    2. Rusya’da elektrik santralinde yangın
    3. Kilis’teki halk kütüphanelerinin 14..
    4. Komşular arası sopalı kavga: 1’i kadın..
    5. D-100 karayolunda kontrolden çıkan..
    6. Denizden boğazında plastik kelepçeyle..
    7. Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet..
    8. Bursa’da küçük çocuğun balkonda..
    9. Turgutlu’nun pazarları pırıl pırıl
    10. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca..
    11. Srebrenitsa soykırımının 24. yılı
    12. MXGP, Milli Piyango biletlerinde
    13. İmam nikahlı eşini öldüren sanığın..
    14. Belediye Başkanı Çaylı: “ Seyir Terası..
    15. Kestel’de gençler spora yönlendiriliyor
    16. Sert esen rüzgara rağmen ölüme..
    17. Fenerbahçe-Boluspor maçı bilet..
    18. Mehmet Akif Ersoy mahallesine PTT..
    19. ATB Ürün İhtisas Borsası Acentesi oldu
    20. Torbalı’daki toplantıda ’ihracat’..
    21. Vali Mustafa Masatlı, İŞKUR’un..
    22. Yahyalı Cumhur İttifakı Büyükşehir’de
    23. Srebrenitsa soykırımının 24. yılı
    24. Brezilya'da emeklilik reform yasasına..
    25. MTSO ve Büyükşehir görüş alışverişinde..
    26. Avrupa Gençler Dart Şampiyonası..
    27. Her şeyi anlattı: Gülen'in Artık..
    28. İstanbul'u "Hollandalı" gibi yaşıyor
    29. Ataşehir'de ambulans kaza yaptı!..
    30. 13 yıldır engel tanımayan Müdür..
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!